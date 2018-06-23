Работников, которые не досидели до конца на открытии «Динамо», лишают премий? 23.06.2018, 17:47

Фото: Наталья Литвиненко/«Белсат»

Большую часть билетов распространили между сотрудниками государственных учреждений.

О санкциях за пустые места на открытии столичного стадиона «Динамо» написал бывший редактор «Еврорадио» Виталий Зыблюк, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Во время футбольного матча по секторам ходил человек с планшетом и фотографировал свободные кресла. После выяснялось, какому предприятию выдавали билеты, а там и непосредственно находились те, кто не дошел или ушел раньше, – написал Виталий Зыблюк. – Точно знаю, что на одном из предприятий уже в пятницу (на следующий день после открытия) лишили премий весь отдел, ответственный за распространение билетов, а также несколько сотрудников, которые не досидели до конца».

В своем посте журналист поделился мнением, что билеты можно было просто продавать – и собрать полный стадион тех, кому это действительно интересно.

«Можно было еще и заработать на этом. Но не у нас», – добавил Зыблюк.

Стадион «Динамо» был открыт в четверг матчем между сборной минского и брестского «Динамо» с одной стороны и сборной других клубов белорусского чемпионата с другой.

Большую часть билетов распространили между сотрудниками государственных учреждений.

Реконструкция стадиона длилась с конца 2012 по июнь 2018 года.