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В Зимбабве возле президента прогремел взрыв

  • 23.06.2018, 18:36
Эммерсон Мнангагва (в центре)
Фото: EPA

Ранения получили члены правительства.

В Зимбабве на стадионе, где выступал президент страны Эммерсон Мнангагва, прогремел взрыв. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на The Herald-Zimbabwe. Инцидент, во время которого ранения получили несколько человек, произошел во втором по величине городе Зимбабве Булавайо. Там глава государства выступал в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны состояться в Зимбабве 30 июля.

По словам представителя Мнангагвы Джорджа Чарамбы, президент не пострадал. По данным издания, ранения получили вице-президент Кембо Мохади и министр окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири. Пострадали также сотрудники службы безопасности. Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы состоялась 24 ноября 2017 года.


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