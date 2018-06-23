В Зимбабве возле президента прогремел взрыв 23.06.2018, 18:36

Эммерсон Мнангагва (в центре)

Фото: EPA

Ранения получили члены правительства.

В Зимбабве на стадионе, где выступал президент страны Эммерсон Мнангагва, прогремел взрыв. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на The Herald-Zimbabwe. Инцидент, во время которого ранения получили несколько человек, произошел во втором по величине городе Зимбабве Булавайо. Там глава государства выступал в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны состояться в Зимбабве 30 июля.

По словам представителя Мнангагвы Джорджа Чарамбы, президент не пострадал. По данным издания, ранения получили вице-президент Кембо Мохади и министр окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири. Пострадали также сотрудники службы безопасности. Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы состоялась 24 ноября 2017 года.