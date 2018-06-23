В каких странах ЕС больше всего семей с детьми 23.06.2018, 19:14

Треть от 220 миллионов европейских семей растят детей.

Больше всего семей с детьми в Ирландии – 40% от всех семей страны, в Польше и на Кипре – по 37%, пишет «Европульс».

В Ирландии же больше всего многодетных семей (с тремя и более детьми) – 26%. За ней следуют Бельгия и Финляндия – в обеих странах по 19% многодетных семей. В среднем в Евросоюзе только 13% семей с детьми являются многодетными, еще 40% воспитывают двоих детей и 47% — одного ребенка.