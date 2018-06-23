В Нидерландах исчезнут тюрьмы? 2 23.06.2018, 20:34

Больше трети голландских тюрем пустует.

По данным национального бюро статистики Нидерландов, в 2017 году пустовала треть мест в тюрьмах страны – 5,1 тысячи коек из 13,5 тысяч. С 1980-х годов уровень преступности в Нидерландах постоянно снижается, и в 2017 году он составил 49 случаев на тысячу человек, пишет «Европульс».

В связи с этим содержание тюрем становится обузой для национального бюджета. В 2013 году в Нидерландах закрыли сразу 19 мест лишения свободы. Это привело к недовольству и протестам среди работников тюрем. Чтобы сохранить часть их рабочих мест, правительство даже стало «импортировать» заключенных из Норвегии и Бельгии, но все равно заключенных в Нидерландах становится все меньше. Сейчас правительство Нидерландов планирует закрыть еще 4 тюрьмы.