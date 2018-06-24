«Тунеядцев» хотят перевести в дворники 24.06.2018, 10:59

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Зарплата намного отличается от той, которую называют «средней по стране».

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает горожан на общественные работы, предлагая несколько вакансий, сообщает «Бобруйский курьер».

На время декретного отпуска своего основного специалиста Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района готов взять на работу в качестве социального работника женщин, зарегистрированных безработными и не имеющих нарушений по базе МВД). Причем размер заработной платы не афишируется.

Унитарное коммунальное дочернее дорожно–эксплуатационное предприятие зазывает зарегистрированных безработных женщин для участия в оплачиваемых общественных работах рабочими зеленого строительства. Начислять заработную плату (305 рублей) им обещают на счета в течение месяца, следующего за отчетным.

Это же предприятие зовет «тунеядцев» на работы по содержанию городских улиц и благоустройству территории.

Унитарные коммунальные дочерние предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского и Первомайского районов за счет безработных также желают благоустроить «свои» территории. Согласившиеся потрудиться «тунеядцы» смогут заработать те же 305 рублей в месяц, пропорционально отработанным дням. К слову, эта сумма равняется примерно ста пятидесяти долларам, и никак не вписывается в пресловутые «всем по пятьсот».