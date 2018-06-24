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Фотофакт: Брестчане выстроились в километровую очередь из-за бесплатных яблок

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  • 24.06.2018, 12:28
  • 2,406
Фото: vb.by

Акцию проводил местный супермаркет.

В Бресте у торгового центра «Варшавский» выстроилась огромная очередь. «Змейка» из человеческих тел направлена к столу, где выдают свежие яблоки вместо батареек. Пропорция такова: одна батарейка - одно яблоко. Об акции было заявлено GREEN заранее, поэтому каждый желающий произвести нестандартный обмен, принес с собой по нескольку батареек. В общем, яблоки заканчивались с молниеносной быстротой - очередь даже волновалась, что на всех страждущих витаминов не хватит. Однако GREEN на протяжении нескольких часов доказывал: беспокойства беспочвенны, пишет «Вечерний Брест».

Фото: vb.by
Фото: vb.by
Фото: vb.by

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