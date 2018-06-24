С понедельника меняется расписание движения минского метро 24.06.2018, 20:19

Подземка переходит на летний график работы.

С 25 июня расписание движения минского метрополитена незначительно изменится. В утренние и вечерние часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00) интервал движения поездов увеличится с двух до 2,5 минут. На Автозаводской линии интервал движения в утренние часы составит три, а в вечернее – 3,5 минуты, передает «Белсат».

Интервалы движения электропоездов по часам суток по линии «Малиновка-Уручье» с 25 июня

Интервалы движения электропоездов по часам суток по линии «Могилевская-Каменная горка» с 25 июня

При этом в пятницу время часов пик немного смещается – с 16:00 до 18:30.

Станции будут открыты для пассажиров с 5:30 до 12:40.