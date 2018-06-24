БАТЭ потерял очки в матче с «Шахтером» 24.06.2018, 20:57

Минское «Динамо» сократило отставание от БАТЭ до четырех очков в турнирной таблице.

В чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге БАТЭ потерял очки в матче с солигорским "Шахтером". 24 июня на "Борисов-Арене" была зафиксирована боевая ничья — 0:0. Игра порой была жесткая — никто не хотел уступать. У борисовчан было больше отличных шансов впереди, но они каким-то невероятным образом их не смогли использовать, передает euroradio.fm.

Минское "Динамо" в гостях обыграло "Слуцк" — 1:0. У БАТЭ — 32 очка, у минских динамовцев — 28, у "Шахтера" — 25, "Витебск" и "Неман" имеют по 24.

Напомним результаты других матчей тура, состоявшихся 22-23 июня: "Днепр" — "Торпедо-Минск" — 1:2, "Минск" — "Гомель" — 0:2, "Смолевичи" — "Неман" — 0:1 . В воскресенье пройдет еще один матч, в нем встретятся "Луч" и "Торпедо-БелАЗ" (начало в 20:45). Последние матчи тура состоятся в понедельник: "Витебск" — "Ислочь", "Динамо" (Брест) — "Городея".