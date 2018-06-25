Трамп предложил всем странам отменить пошлины на импорт 25.06.2018, 7:40

Дональд Трамп

Торговля не должна быть «улицей с односторонним движением».

Дональд Трамп предложил всем странам в мире отменить пошлины на импорт. В противном случае он пригрозил жестким ответом со стороны Соединенных Штатов.

«США настаивают, чтобы все страны, которые установили торговые барьеры и пошлины для импорта иностранных товаров, отменили их», - написал в своем twitter американский президент, сообщает РБК.

«В противном случае их ждут жесткие ответные меры с стороны Соединенных Штатов», - добавил он.

«Торговля должна быть справедливой. Она не должна быть улицей с односторонним движением», - сказал глава Белого дома.

На минувшей неделе Трамп потребовал от Евросоюза убрать все торговые барьеры и тарифы для американских товаров. В ответ он пригрозил установить пошлину размером 20% на все автомобили, которые попадают в США.

Заявление главы Белого дома фактически стало ответом на решение Брюсселя ввести тарифы на американские товары общей стоимостью €2,8 млрд. Поводом стали американские пошлины на импорт стали и алюминия.

При этом Трамп выразил надежду на скорое урегулирование торговых споров с Китаем. Он заявил, что в прошлом году США потеряли от торговлей с Пекином около $500 млрд. Американский президент заявил, что рассчитывает решить этот вопрос благодаря хорошим отношениям с руководством КНР.

20 мая Пекин и Вашингтон выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого американский министр финансов Стивен Мнучин объявил о приостановке торговой войны. Такую же точку зрения тогда выражал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Несмотря на это, 15 июня Вашингтон в очередной раз одобрил введение 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд.