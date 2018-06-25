Власти не собираются повышать пособия по уходу за ребенком 25.06.2018, 16:53

Правительство не рассматривает такой вопрос.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной зарплате по стране. На первого ребенка — 35% среднемесячной зарплаты (Br312,03), на второго и последующих — 40% (Br356,6), на ребенка-инвалида — 45% (Br401,18). Перерасчет размеров пособий производится по мере увеличения среднемесячной заработной платы — с 1 февраля и 1 августа, сообщает БелТА.

«На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой. При этом выплатой обеспечиваются как застрахованные, так и незастрахованные граждане, а размер пособия не зависит от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение. Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается», — заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.