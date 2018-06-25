Проезд по МКАД для грузовиков хотят сделать платным 5 25.06.2018, 21:58

В Минске обсуждается возможность сделать МКАД платной для грузового транспорта.

Об этом сообщил БелТА начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой.

Дмитрий Навой отметил, что проект управления грузовым движением в Минске совершенно новый и он будет рассматриваться в ближайшее время на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме.

Он добавил, что за проезд по МКАД в предложении предусматривается один тариф, а за въезд в город - выше.

«Центральная же часть города для грузовиков будет закрыта, кроме тех, кто имеет специальное разрешение. Планируется использовать черные и белые списки, коммунальный транспорт не будет платить, — отметил Навой.