Леонид Судаленко: Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси должен быть продлен 26.06.2018, 15:36

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня ситуация с правами человека в Беларуси критическая.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по Беларуси Миклош Харашти выступил в Женеве в Совете ООН по правам человека, где представил свой последний доклад. В нем Харашти констатировал, что ситуация с правами человека в Беларуси не изменилась.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко:

- Поддерживаю, как правозащитник, каждое слово, сказанное Миклошем Харашти. Действительно, сегодня ситуация с правами человека в Беларуси критическая. И длится это уже десятилетия.

Во-первых, Беларусь - единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. То есть, в стране отсутствует самое главное право - на жизнь. Разве в этой ситуации можно говорить о том, что в Беларуси с правами человека «все благополучно»?

Во-вторых, возьмем другие базовые права: на выражение мнения, на мирные собрания. Могу сказать, что власти поставили фактическое табу на них. Везде запреты, нигде и ничего не разрешают. Единичный случай, когда профсоюзу РЭП в Минске разрешили в этом году провести первомайскую акцию. Но, посмотрите, разрешили митинговать практически на окраине города. Ясно, что привлечь внимание людей на площадках, удаленных от центра, очень сложно. Мирные собрания должны проходить на центральных площадях.

Если же взять регионы, то, например, на Гомельщине власть фактически не позволяет ни одного мирного собрания. Хотя только в этом году независимый профсоюз РЭП в нашей области подал около 20 заявок в Горисполком. Активисты обращались к властям за разрешением провести пикеты в защиту профсоюза. По итогу, пикеты везде тотально запретили: в Добруше, Калинковичах, Рогачеве, Мозыре и другие городах. Неужели, после вышеперечисленных фактов у кого-то может повернуться язык сказать, что в Беларуси с правами человека «все благополучно»?!

Я выделил одни из самые распространенных случаев. А ведь еще преследуются студенты за участие в мирных акциях протеста, журналисты за сбор информации. Крупными штрафами наказывают фрилансеров и блогеров. Еще хочу отметить нарушение права на свободу передвижения. Например, на границу совсем недавно задерживали и тщательно досматривали членов профсоюза РЭП Андрея Стрижака с женой Евгенией, Зинаиду Михнюк из Бреста.

Я перечисляю свежие факты, которые происходят здесь и сейчас. Считаю, что говорить о том, что у нас в стране якобы все хорошо с правами человека может только чиновник, который упорно и упрямо не хочет признавать очевидного. Если беспристрастно оценивать ситуацию, то трудно не согласиться с Харашти и, наоборот, ни коим образом нельзя согласиться с людьми, говорящими о «либерализации».

Я читал высказывания чиновника, который заявлял, что доклад спецдокладчика ООН кем-то «заказан» и «проплачен». Смешно! Хочу им сказать, дайте белорусам реализовать свое право на протест и выражение мнения, введите мораторий на смертную казнь, прекратите преследовать журналистов, делайте шаги в сторону соблюдения прав человека.

В общем, подчеркну, я на все 100% согласен с Харашти насчет того, что происходит в нашей стране. Как правозащитник, я был бы рад, если бы мандат спецдокладчика ООН был продлен. Любые права человека не имею ценности до того момента, пока не применяются на практике. У нас в Конституции они прописаны, но не имею ценности, поскольку практически их реализовать невозможно.