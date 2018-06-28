«Geely Atlas» белорусской сборки в России стоит на $2000 дешевле 5 28.06.2018, 17:55

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Как это получилось?

Издание abw.by заметило, что белорусско-китайские автомобили, которые собирают на заводе «БелДжи» в Борисове, в России можно приобрести дешевле.

«Geely Atlas» базовой комплектации с 2,0-литровым двигателем можно купить в Беларуси за Br 35 200 ($ 17 600). В России такой же автомобиль стоит 1029990 российских рублей (около $ 16 350). Разница в цене – $ 1250.

Та же модель, но в комплектации Luxury с 2,4-литровым двигателем в Беларуси стоит Br 45 100 ($ 22 550). В России это авто продают на $ 2074 дешевле.

По словам директора автосалона «Лакшери Моторс» Павла Садовникова, разница в ценах следует из колебаний курсов валюты. «Курс плавает. С укреплением российского рубля цены выровняются, и в России автомобили подорожают. Мы не беспокоимся, что потеряем клиентов. 95% белорусов приобретают Atlas через специальную финансовую программу. Ехать в Россию нет смысла», – пояснил Садовников.