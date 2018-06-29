Владимир Войнович: Все победы, которые РФ одерживает последнее время – пирровы 29.06.2018, 19:01

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Владимир Войнович

Знаменитый русский писатель-сатирик – о пенсионной реформе, голодовке Олега Сенцова и ЧМ-2018.

Интервью с Владимиром Войновичем публикует «Голос Америки».

– Владимир Николаевич, во время нашей беседы в сентябре прошлого года Вы упомянули о том, что к печати готовится Ваша новая книга – «Фактор Мурзика». В центре событий – частный, но печальный инцидент, связанный с гибелью кота. И далее Вы показываете, как этот эпизод, произошедший в провинциальном городе Закедонске, спровоцировал серьёзные последствия.

На Ваш взгляд, могут ли какие-нибудь незначительные происшествия привести к серьёзным потрясениям в современной России?

– Да, конечно. Особенно в свете пенсионной реформы! Это такой большой «Мурзик». Но вообще все может быть.

У Лескова есть рассказ, где у строителей подрядчик – зверь! Денег не платит, бьет, издевается… А потом приходит немец, который аккуратно платил деньги, обращался вежливо, но если что, то он привязывал ниткой к столбу провинившегося и говорил «будешь стоять!». Нитка! И никто ее оборвать не решался, но, в конце концов, они подняли бунт и убили этого немца. А подрядчика терпели.

На чем «зажигаются» огромные массы людей, это очень трудно предсказать и еще труднее понять механизм этого процесса. Люди терпят, терпят, терпят, а потом какая-то ерунда, какой-то «Мурзик» и люди взбеленились, и – все.

У меня был случай в детстве. Мы жили в Ставропольском крае и в школу ездили на волах. В упряжке их было два – Цоб и Цобэ. Если бьешь Цоба, то он толкает Цобэ и идет поворот в ту сторону и наоборот. Волы тихие, мирные и очень послушные. Но однажды, мы, мальчишки, решили созорничать и переставили волов местами. Ну, тут они просто взбесились, потому что они не знали как им быть – в привычной стороне никого нет, толкать некого, пусто. Волы побежали, сами не зная куда, все по пути переворачивали, рушили. Это говорит о чем?

Некоторых людей оскорбляет сравнение с животными, но на самом деле мы все животные. И в любом человеке есть не только стадное чувство, но и то, что называется «надо знать порядок». А если какой-то порядок нарушается, в чем – непонятно, и все внезапно идет в разнос. Человека сбили – ничего, а кота задавили – и все…

– Сейчас мы наблюдаем очевидный спад протестной активности в России. Многие политические наблюдатели гадают: может ли повышение пенсионного возраста привести к падению правительства Дмитрия Медведева, или к тому, что в последний момент вмешается Путин и отменит упомянутую Вами «пенсионную реформу»?

Что Вы думаете по этому поводу?

– Нет, не отменит. Как говорят знающие люди, экономисты в первую очередь, ее отменить нельзя, потому что она обусловлена действительно объективными причинами и объективной необходимостью. Конечно, Путин выйдет и как-то утихомирит ситуацию. Ну, не 65, а 64 для мужчин. Не 63 для женщин, а 62… Не знаю как, но людей в очередной раз обдурят. Народ у нас терпеливый, но «фактор Мурзика» исключать нельзя. Вполне возможно, что вот такой серьезный повод как пенсионная реформа не сработает, а «Мурзик» выскочит и все поломает.

– Сообщение о готовящемся повышении пенсионного возраста прозвучало в день открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в 11 российских городах. Компания за перенесение Мундиаля в другую страну провалилась, как и агитация за бойкот.

Теперь в западной прессе преобладают хвалебные материалы, где говорится, что Россия прекрасно подготовилась к «международному футбольному празднику», что россияне – приветливы и гостеприимны, а сама российская сборная была явно недооценена, поскольку в первый двух матчах показала блестящие результаты.

- Вместе с тем, высказывается мнение, что главным победителем чемпионата мира в любом случае станет Путин, и что он сможет воспользоваться положительной реакцией мирового сообщества для того, чтобы ещё больше усилить свой репрессивный режим. Как по-вашему, насколько велика вероятность того, что чемпионат является всего лишь пиар-акцией российской власти?

– В первую очередь, я не думаю, что произойдет очередной «Крым», как это случилось после сочинской Олимпиады. Захват чего-нибудь еще маловероятен. Если только это как-то не будет спровоцировано с украинской стороны. Дело в том, что мы все время пытаемся встать на место кого-то и думать – как бы я поступил на его месте. Если бы я был Путиным, то с одной стороны я его понимаю, что он упертый и не отдает, не делает ходов назад. Но, в то же время, мне кажется, он не хочет идти вперед. Не знаю, может быть, я ошибаюсь…

– Но тогда получается, что он себя загоняет в угол – надо либо идти вперед, либо идти назад… Других вариантов нет.

– Ну, он сейчас будет встречаться с Трампом, думает: «может быть, я его как-то заболтаю». Он очень рассчитывает на свое умение вербовки, в том числе и президентов. Но движение назад все-таки неизбежно. Хотя не исключено, чтобы оно произошло, надо чтобы Путин куда-то делся.

А что касается чемпионата-2018 как пиар-акции российской власти, то если Россия бы выиграла, то это было бы большим несчастьем для нее. Потому что все победы, которые Россия одерживает последнее время, это пирровы победы. Потому что, если сейчас она победит, то будет такая эйфория, что «можем 45-й повторить», пенсионный возраст можно будет повышать до 100 лет. Но я очень надеюсь, что этого не случится.

– В первые же дни ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге появились граффити с надписями «Свободу Олегу Сенцову!». А оппозиционные активисты раздавали в так называемой «фан-зоне» листовки на английском языке с требованием освободить украинского кинорежиссера, объявившего бессрочную голодовку. Как Вы считаете, способна ли международная кампания в поддержку Сенцова и других украинских политзаключенных, привести к положительному результату?

– Я не представляю, сколько человек может выдержать! Срок голодовки приближается к 50 дням, на мой взгляд, это уже что-то заоблачное. Я все-таки думаю, что если он не умрет (дай, Бог, конечно!), то вот тут будет сделан ход, что называется не назад, а вбок – какой-то обмен. Я не хочу ничего подсказывать, но Сенцов требует то, на что власти никогда не пойдут – освобождение всех. Но если они его выпустят, то после этого они могут снять с себя всякую ответственность: хочешь – голодай, хочешь – умирай, мы за тебя уже не отвечаем. Пока же власти за него в ответе. Но вообще, я боюсь повторения истории с Анатолием Марченко – политзаключенным, который умер в результате голодовки.