Эксперты назвали безопасную суточную дозу алкоголя 11 29.06.2018, 19:49

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Названную дозу человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья.

Среди разновидностей спиртного лучше всего выбрать чистую водку. Исследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки, передает telegraf.com.

Люди, употребляющие вышеуказанное количество спиртного, показывают самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.

Ученые указывают, что в исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.