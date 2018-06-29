Boeing разработал концепт гиперзвукового пассажирского самолета 29.06.2018, 22:36

Самолет может пересечь океан за два часа.

Авиаконцерн Boeing представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета, который способен долететь из Нью-Йорка в Токио за два часа, сообщает Popular mechanics. По словам представителей концерна, самолет будет перевозить пассажиров со скоростью, которая превышает скорость звука в пять раз, передает zn.ua.

Самолет снабжен фюзеляжем обтекаемой формы, а его носовая часть напоминает иглу. По мнению экспертов, такие решения, помимо прочего, позволят минимизировать звуковой удар при движении со сверхзвуковой скоростью. Специалисты издания New Atlas отмечают, что конструкция кормовой части может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.

Представленный концепт рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, но, предположительно, в дальнейшем может быть разработана большая или меньшая модель. Как подчеркивает издание, на рынке подобный самолет появится через 20-30 лет.