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Как в Гродно в советские времена распространялся самиздат

  • Юрий Комягин, 015.by
  • 3.06.2018, 17:19
Фото: 015.by

Запрещенные тексты различными путями попадали к энтузиастам, которые увеличивали количество экземпляров.

Время от времени я захожу в Гродненскую городскую библиотеку по улице Белуша. Недавно ее работники организовали небольшую тематическую выставку литературы, еще вчера запрещенной в Советском Союзе. На одной полке оказались сочинения Александра Солженицына, Бориса Пастернака, Михаила Булгакова

В СССР через тотальную цензуру могло не пройти все, что угодно: проза и стихи, научные работы и публицистика, богословские трактаты и привычные сейчас всем гороскопы. Выход из этой ситуации находился простой и достаточно эффективный: самиздат.

Запрещенные тексты различными путями попадали к энтузиастам, которые не просто читали их, а увеличивали количество нелегальных экземпляров, чаще всего путем перепечатывания на машинке или же используя для копирования фототехнику.

Фото: 015.by

Например, знаменитую книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» я впервые прочитал именно в фотокопиях с парижского издания «ИМКА-пресс». Самодельную книгу мне доверили на один вечер и ночь, и я как-то успел уложиться с прочтением.

Фото: 015.by

Довольно большим количеством самиздата располагал в то время гродненский писатель Алексей Карпюк и охотно давал почитать кое-что из этого своим знакомым. Понятно, что не антисоветские произведения, допустим, того же Солженицына, за которые реально можно было иметь большие неприятности (только за чтение – вплоть до тюремного заключения), а что-то попроще, но все равно запрещенное в Советском Союзе. Я к числу знакомых Алексея Никифоровича не принадлежал, зато хорошо знал одного человека, который входил в круг общения писателя. Вот по такой цепочке в первой половине 80-х прошлого века мне удалось получить (опять же в самиздатовском варианте) знаменитое стихотворение Осипа Мандельштам «Мы живем, под собою не чуя страны» и сделать фотокопию.

Фото: 015.by

Кое-что из моей тогдашней коллекции самиздата сохранилось до сих пор, я время от времени достаю из папки и перебираю эти листки тридцатилетней давности. В наше интернетовское время они кажутся пришедшими из какой-то доисторической эпохи.

Юрий Комягин, 015.by


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