В Карловых Варах покажут фильм, снимавшийся в Борисове 30.06.2018, 15:02

Фото: 420on.cz

В Чехии открылся крупный международный кинофестиваль класса «А».

Мировая премьера фильма Дарьи Жук «Хрусталь» (в английской версии «Crystal Swan» - «Хрустальный лебедь») состоится в Карловых Варах, где вчера, 29 июня, открылся международный кинофестиваль.

Эта картина совместное производство кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Все съемки проходили в нашей стране, в том числе и в Борисове, на территории и в цехах остановленного ныне Хрустального завода, пишет ex-press.by.

Действие картины происходит в 90-х годах прошлого века. Главная героиня – провинциальный диджей (её играет россиянка Алина Насибуллина) мечтает уехать в Америку. Из-за допущенной в заявлении на визу ошибки, отъезд откладывается на неделю. Девушка проводит её в небольшом городе, где разворачиваются события фильма.

Зрителю представят панораму жизни молодежи в Беларуси в последнее десятилетие 20 века: подпольные рейвы, стихийные рынки, желание перебраться за кордон, к лучшей и счастливой доле.

Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, но теперь живет в США, где окончила Гарвардский и Колумбийский университеты. Она работала на американском телеканале HBQ, сняла несколько короткометражных фильмов, отмеченных наградами международных кинофестивалей. «Хрусталь» - её дебют в полнометражном игровом кино.

53-й МКФ в Карловых Варах проходит с 29 июня по 7 июля. Это один из 15 мировых кинофестивалей класса «А», то есть, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

Ежегодно в фестивале в Чехии принимает участие около 200 фильмов, а победители получают традиционную награду – Хрустальный глобус. Среди участников Карловарского форума есть немало лент, ставших культовыми. Это, в частности, «Брат» Алексея Балабанова, «Амели» Жан-Пьера Жене, «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Беларусь последний раз была представлена в 2005 году фильмом «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко.

Фильм Дарьи Жук показывают сегодня, 30 июня, в 18.30 по местному времени.