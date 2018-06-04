Как в 90-е белорусы фанатели по баскетболу Анастасия Уткина, «Трибуна»

4.06.2018, 18:52

История о том, как в нашей стране рубились в баскетбол три на три.

Мы вспоминаем про 90-е как про лихое, тяжелое и иногда очень душевное время. 90-е уже стали исторической эпохой со своей волнующей атмосферой. Говоря про те годы, люди акцентируют внимание на криминале, организованной преступности и финансовых кризисах. Но была еще и другая сторона медали. Люди жили и работали, дети ходили в школы, студенты пытались поступить в лучшие учебные заведения страны. А белорусский спорт потихоньку становился независимым. Баскетбол переживал такое же тяжелое время, но всё-таки развивался не хуже, чем сейчас.

Я решила стряхнуть пыль с фотографий двадцатилетней давности, чтобы показать вам белорусский стритбол таким, каким он был в «лихие 90-е».

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Сейчас баскетбол «3х3» находится под опекой крупнейшего спортивного бренда Nike. Компания практически монополизировала вид спорта, но в 1990-е всё было иначе. Тогда только баскетбол 3х3 врывался на рынок как профессиональный спорт, который можно было продавать и который все действительно хотели покупать. Тогда ни одна компания не владела правами на «3х3», а Международная федерация даже не работала в этом направлении.

Спортивные компании Adidas, Reebok, Converse проводили свои собственные турниры по всему миру. Adidas, конечно же, делал самые грандиозные проекты. В 1994 году в Минске был проведен первый стритбольный турнир под эгидой этой компании. Валерий Гореликов стал организатором первого адидасовского контеста в Беларуси, а на протяжении последующих пяти лет устраивал турниры в других городах нашей страны, а также ездил с белорусскими командами на чемпионаты Европы и мира.

«Я нашёл рекламу в журнале про стритбол от Adidas. Пришёл к ним в офис и сказал, что готов организовать турнир. Вопрос был в людях, вопроса в деньгах не стояло. Сегодня то же самое. Нужна команда людей, которая двигает идею. Тогда это делалось грамотно. Люди проникаются идеей, а потом уже появляются деньги. Деньги – это не первично», – рассказывает Валерий про то, как он решил сделать стритбольный турнир.

Итак, в 1994 году возле Дворца спорта состоялся первый Adidas Streetball Challenge. Это было крупнейшее стритбольное событие за годы независимости Беларуси. Можно считать, что таковым оно и остаётся по сей день. На Немиге было установлено 20 щитов, а всего в мероприятии участвовали 530 команд. По словам Гореликова, в первом Streetball Challenge сыграли 2000 человек. Команды были разделены на возрастные категории и на мужские/женские коллективы. Площадка была расчерчена обычным мелом, а в игре действовал принцип честной игры. Стритболисты сами определяли, был фол или нет. Если возникала спорная ситуация, то в таком случае подключались судьи, который были в некотором смысле только модераторами игры.

Минск, Беларусь – 1994 год. Работники офиса Adidas на Streetball Challenger

Спортивная составляющая не была единственной активностью во время Adidas Challenge. Компания договорилась с белорусскими группами, которые выступили на двухчасовом музыкальном фестивале. На фотографии выше вы можете заметить, что на заднем плане располагается концертная площадка.

Coca-Cola тоже была одним из спонсоров турнира. Напиток бесплатно раздавали всем желающим на протяжении игровых дней. Валерий Гореликов вспоминает, что в Осиповичах грузовик компании приехал на городскую площадь и припарковался там, чтобы было удобнее раздавать газировку. Парковка была в том месте запрещена, поэтому у водителя милиция изъяла права. Спустя некоторое время мэр города лично их вернула.

Adidas работал не только в Беларуси, но и организовывал турниры по всему миру, поэтому в определенный момент появилась возможность устроить международные соревнования. В 1994 году состоялся первый чемпионат Европы в Берлине, в котором приняли участие 20 команд. Уже тогда стритбол перестал был уличным видом спорта. Стритбол заинтересовал крупных спонсоров. Например, берлинский чемпионат спонсировали Lufthansa, Sony и MTV. Даже первая технология караоке была представлена в 1994 году на том самом европейском первенстве от Adidas. MTV, переживавший свою золотую эпоху, организовал выступление 10 самых котируемых исполнителей по версии телеканала на турнире.

Белорусская команда тоже успела засветиться в Германии в тот год. Предполагалось, что за Беларусь сыграют Егор Мещеряков и Александр Кузьмин, но они не смогли принять участие. Но даже без них белорусы вернулись на родину с четвертым местом.

«Я должен был уезжать в Осиповичи, а директор Adidas пригласил к себе в офис. В тот самый момент по факсу приходят результаты чемпионата. Мы же заняли четвертое место! Были выше, чем россияне. Тогда директор берет ручку, подчеркивает это и отправляет в московский офис!» - делится впечатлениями Гореликов.

В 1995 году в Барселоне прошел первый чемпионат мира по баскетболу 3х3 Adidas. Белорусы добрались и туда.

Барселона, Испания – 1995 год

На площади в Барселоне установили 104 баскетбольные стойки. Параллельно с чемпионатом мира проходил чемпионат Барселоны по 3х3. Adidas специально приглашал звёзд НБА на такие мероприятия. Они участвовали в автограф-сессиях и награждали победителей. Adidas устраивал чемпионаты мира каждый год.

На фото слева направо: Александр Зыскунов, Валерий Гореликов, Алексей Пынтиков, Олег Коженец. Руслан Гулевич – сидит.

Валерий Гореликов вспомнил две крутые истории, которые больше связаны с футболом, но имели место в контексте Streetball Challenge. Главным участником в них был Александр Зыскунов, у которого по стечению обстоятельств всё никак не получалось увидеть футбольные матчи.

1. «Нам вручили рюкзаки, сделанные под мяч, и все они были одинаковые. Мы играли, а эти рюкзаки лежат и лежат, но там паспорт, ключи и билеты. Мы должны были поехать на игру «Барселона» – «Авенида», но вместо этого едем с Александром Зыскуновым в полицейский участок за справкой об утере паспорта. На следующий день съездили в посольство, забрали эту справку. Летим мы в Минск. В итоге Зыскунов говорит: «Ну, всё нормально, выпустили». А ему Олег Коженец: «Эти-то выпустили, а пустят ли наши...»

2. «Он [прим. Александр Зыскунов] – любитель футбола. На игру «Милан» – «Лацио» он купил с рук билеты за 100 дойчмарок. Приходит и рассказывает, что там уже такая движуха! Все такие фанаты, что игра завтра, а сегодня такое раскручивание. Я на следующий день смотрю телевизор. В том сезоне «Милан» сменил спонсора, и это была первая игра в новой форме. А футболистов показывают уже в «Адидасе». Понимаю, что игру перенесли, и она была в тот самый день, когда он купил билеты. Говорю Саше, чтобы он включил телевизор. Он смотрит, осознает, что купил билеты на матч, который уже состоялся, и ушел!»

Милан, Италия – 1997 год. Команды Хорватии и Беларуси после матча за третье место

На фото: Денис Бирюков, Валерий Гореликов, Валерий Хаменя, Алексей Лашкевич

Валерий Хаменя выиграл по броскам в Италии на Adidas Streetball Challenge, а Кобе Брайант вручил белорусу призовые часы от Adidas.

* * *

Adidas Streetball Challenge проходил в Минске, Осиповичах, Гродно, Бресте, Лиде. У спортивной компании получилось оживить отечественный стритбол, вывести его на совершенно другой уровень. В 90-е годы в Беларуси играли не только профессиональные баскетболисты, но и простые мальчишки и девчонки.

Это было то время, когда всё было возможным, а чемпионаты Европы и мира могли выигрывать даже белорусские спортсмены.

Это было время, когда целый город мог на несколько дней погрузиться в жизнь одного турнира. Представляете, и это был не чемпионат мира по хоккею!

Это было время, когда баскетбол 3х3 начинал развиваться в нашей стране.

Это было время, о котором не говорят, но именно тогда белорусский стритбол впервые заявил о себе.

К концу 90-х Adidas переключился на другие проекты, Streetball Challenge перестали организовывать не только в Беларуси, но во всём мире. В то же время в России Reebok Black Top являлся аналогичным проектом, но на белорусский рынок он так и не вышел. В начале 2000-х появилась зияющая дыра, которую никто не заполнил стритболом. В Беларуси не проводили крупные турниры, а желающих организовать подобный праздник просто не нашлось. Но всё изменилось через десять лет..

Напоследок, оставляю ламповые фотографии из 1990-х.

Анастасия Уткина, «Трибуна»