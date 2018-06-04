Белорус с ИТ-стартапом попал в акселератор в Хьюстоне 4.06.2018, 22:46

Дмитрий Кривонос

Фото: Карен Уоррен, Houston Chronicle

Чтобы достичь своей цели, Дмитрий Кривонос уехал из родного Минска и основал стартап в США.

Дмитрий Кривонос разрабатывает персональный GPS-трекер с более сильной батареей, чем у других предложений на рынке. Чтобы достичь своей цели, он уехал из родного Минска и основал стартап в Хьюстоне, пишет издание Houston Chronicle (перевод - belmir.by.

Белоруса привлекли созданные здесь благоприятные условия для ИТ-предпринимателей плюс деньги и связи, которые дает новый акселератор, запущенный Softeq – компанией-разработчиком с 21-летней историей.

Программа под названием Start@Softeq рассчитана на 4 месяца. Она предназначена для оказания поддержки стартапам в области кибербезопасности, интернета вещей и робототехники.

В обмен на 10 процентов бизнеса акселератор предлагает 25 тысяч долларов «живыми» деньгами, еще столько же – помощью специалистов компании, а также полгода базирования в Station Houston – местном хабе ИТ-инноваций.

Кривонос стал первым предпринимателем, оказавшимся участником программы. Он разрабатывает GPS-трекер, который можно прицепить к школьному рюкзаку, собачьему ошейнику и так далее.

Заряда батареи должно хватать на время от шести месяцев до года, в то время как существующие устройства надо заряжать каждые несколько дней.

По словам белоруса, его особенно привлекла та сеть контактов, которую может предоставить акселератор. Кроме того, ранее он был сотрудником офиса Softeq в Беларуси, поэтому доверяет компании и ее разработчикам.