Ушел из жизни автор «Калыханкi» Эдуард Зарицкий 6.06.2018, 20:37

Эдуард Зарицкий

Народный артист Беларуси скончался в возрасте 72 лет.

В возрасте 72 лет скончался Эдуард Зарицкий, сообщает kp.by. Тело композитора обнаружили в его квартире 6 июня. Последние годы он боролся с тяжелым недугом.

Эдуард Зарицкий широко известен в мире шоу-бизнеса, его реноме композитора-песенника подкреплено больше чем 600 песнями. Многим известны такие хиты Зарицкого как «Белыя крылы», «Замова», «Начныя кастры», «Будьма», «Палыновая ростань», «Листок календаря». Под его «Калыханку» отправляются спать тысячи маленьких радиослушателей. А песни исполняют звезды не только белорусской, но и российской эстрады. Многие хиты Филиппа Киркорова написал именно белорусский композитор.

Творческое наследие Эдуарда Борисовича кроме эстрадных композиций составляют симфонии, сюиты и концерты для габоя и волторны. В 2006 году Эдуарда Зарицкого наградили орденом Франциска Скорины.

У Зарицкого есть дочь Лина, которая живет в Германии и, как и отец занимается музыкой.