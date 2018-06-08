Как отдохнуть в литовской Ниде за 10 евро 8.06.2018, 16:38

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Фото: Delfi

Отдыхающие в традиционно дорогой Ниде имеют возможность наслаждаться летом в недорогих домах отдыха.

Правда, не все тут ждут однодневных туристов, пишет delfi.lt.

«Туристический сезон на Куршской косе начинается только 20 июня. Пока он не объявлен, мы предлагаем размещение за 10 евро. Когда начинается сезон, то цена другая. Тогда мы сдаем комнаты по более высокой цене — двухместный номер будет стоить 40 евро, а четырехместный - 55 евро. У нас есть еще один шестиместный номер», - рассказывает работающая в гостевом доме Rasytė Гитана.

Правда, курортникам, которые хотят отдохнуть за символическую цену, придется пользоваться общей кухней, общими туалетами и душевой. Номера тут скромные, но аккуратные.

По словам женщины, у хозяев, предлагающих проживание в гостевом доме уже третий год, останавливаются не только студенты. Прибывают даже иностранцы, а также те, кто путешествует самостоятельно, на велосипеде. Кроме того, в межсезонье возможностью более дешевого отдыха в Ниде также пользуются пожилые люди или ассоциации людей с ограниченными возможностями, которые очень аккуратно подсчитывают расходы, но тоже хотят отдыхать. Рыбаки также предпочитают дешевый ночлег.

Фото: Delfi

По словам Гитаны, многие гости приезжают сюда ежегодно. «Несмотря на смену владельцев, туристам, по-видимому, понравилось это место, поэтому они не меняют свои привычки и даже заказывают одну и ту же комнату, где отдыхают уже несколько лет», - добавила Гитана.

Еще дешевле можно отдохнуть в доме отдыха Zunda. Здесь отдых одному курортнику не в сезон обойдется примерно в 9 евро. Правда, двухместный номер эконом-класса стоит 30 евро. Аналогичная цена за двухместный номер предлагается и в гостевом доме Žuvėdra, где двухместный номер стоит около 35 евро. Правда, по более низким ценам вы не сможете найти жилье в последнюю минуту - часто самые дешевые варианты уже бывают зарезервированы на все лето еще задолго до начала курортного сезона. А вот местные жители, предлагающие жилье в частных домах, неохотно говорят о ценах.

Мужчина, сдающий в аренду частный дом у моря, говорит, что теперь к ним приезжает мало туристов. Кроме того, он не слишком рад однодневным туристам. «У нас договоры подписываются сразу после Нового года, люди приезжают на неделю или на более продолжительный срок. Сейчас еще нет туристов, только однодневные, таких мы и не ждем особо. Мы даже еще и не работаем в полную силу», - говорит предприниматель.