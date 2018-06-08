Белорус создал парк замков и костелов времен ВКЛ, распечатанных на 3D-принтере 8.06.2018, 20:22

Энтузиаст из Минска напечатал на 3D-принтере десять значимых историко-культурных объектов Гродненщины.

Масштаб — 1:25. Увидеть эту экспозицию можно в деревне Родевичи Ошмянского района, сообщает «Рэспубліка».

Несколько лет назад минский экскурсовод и энтузиаст Александр Варикиш купил в северном уголке Гродненщины хутор со 100-летним домом. Принадлежал он некогда шляхетскому роду Рокицких.

Без победы в проекте ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Беларуси» задумка Александра вряд ли так быстро стала бы реальностью. Но два года назад за него единодушно проголосовали авторы проекта.

В общей сложности Александр получил 17 тысяч долларов. Большая часть ушла на оплату труда работников, земляные работы, материалы для работы 3D-принтера, услуги по обучению и рекламную продукцию.

Сильная сторона этого проекта в том, что получилось уйти от услуг моделлеров. Специалисты в области 3D-дизайна берут за свою работу немалые деньги. Пришлось брать уроки и платить 25 долларов за час обучения. В итоге в 41 год Александр освоил новую специальность — 3D-моделлер. Сейчас с помощью дронов снимает историко-культурные объекты, потом посредством компьютерных технологий вся информация об объекте переводится в 3D-формат.