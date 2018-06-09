Лукашенко мечтает о «высокопроизводительных предприятиях» в Монголии 1 9.06.2018, 13:22

Диктатор встретился с президентом Монголии.

Лукашенко встретился в Китае с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, монгольская сторона во время встречи выразила заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям.

"И в случае, если мы договоримся, готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях", - сказал Лукашенко.

Также диктатор пригласил Халтмагина Баттулгоя посетить Беларусь.