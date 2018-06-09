Нейросеть спрогнозировала результаты ЧМ-2018 по футболу 9.06.2018, 13:30

Сборной России нейросеть присвоила 27-е место из 32 возможных.

Физик Виктор Закопайло из Пермского университета разработал нейросеть, которая спрогнозировала результаты чемпионата мира по футболу, пишет журнал «Нож».

«По версии искусственного интеллекта, золотые медали получит сборная Германии, а российские футболисты не выйдут из группы», — пишет perm.ru.

Нейросеть предсказывала шансы сборных, опираясь на стоимость игроков, возраст тренера и количество травмированных футболистов в команде.

«Данные для обучения сети были взяты из сведений о прошедших Чемпионатах мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов», — рассказал изданию разработчик.

По совокупности параметров в первую тройку фаворитов входят сборные Германии, Бразилии и Аргентины. Сборной России нейросеть присвоила 27-е место из 32 возможных.