Власти приготовили «сюрприз» для арендаторов торговой недвижимости 3 9.06.2018, 20:24

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Арендаторы коммерческой недвижимости будут по-новому платить за ЖКУ и содержание помещений.

Совет министров утвердил новое Положение о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги, пишет «Ежедневник».

Действие Положения не распространяется на жилищный фонд, а касается исключительно коммерческой недвижимости.

Согласно документу, порядок, сроки и размеры возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) определяются сторонами в соответствии с указанным Положением при заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) и отражаются в таких договорах либо в отдельно заключенных договорах на возмещение расходов. Размер суммы возмещения расходов арендодателя (ссудодателя) должен быть подтвержден расчетами и (или) калькуляциями, составляемыми арендодателем (ссудодателем).

Давать разъяснения по вопросам применения Положения уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление совмина от 27 мая 2009 года №683 «Об утверждении Положения о порядке возмещения организациями расходов по обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных им бюджетными организациями в безвозмездное пользование или аренду» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.