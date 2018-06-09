Отток капитала из России вырос на четверть 4 9.06.2018, 21:05

1,224

Фото: reuters

За январь-май этого года частный сектор вывел из РФ более $23 миллиардов.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос в январе-мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $23,3 млрд. Как пишет liga.net, oб этом центробанк страны-агрессора сообщает на официальном сайте.

Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.

Объем выведенного капитала более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами, отмечает центробанк.

Если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов, сообщает регулятор.