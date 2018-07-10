Госконтроль: Масштабная «модернизация» стеклозавода «Неман» не принесла результата 13 10.07.2018, 7:59

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На государственную авантюру были потрачены десятки миллионов долларов.

Проведенная в 2006—2015 годах масштабная «модернизация» стеклозавода «Неман» себя не оправдала. Предприятие, использовав серьезные инвестиции, не только не смогло заработать необходимые финансовые ресурсы для стабильной работы, но и продолжает наращивать долги. А часть закупленного оборудования простаивает. Об этом идет речь в статье «Модернизация без эффекта» в ведомственном журнале Комитета госконтроля, сообщает tut.by.

На модернизацию стеклозавода были потрачены десятки миллионов долларов. Оборудование покупалось за счет средств инновационного фонда Минстройархитектуры, бюджетного займа и валютных банковских кредитов, в том числе выданных под гарантию правительства Беларуси, погашать которые приходится по настоящее время.

Так, по кредитам, использованным на приобретение печи для варки хрустальных изделий, начислено процентов на 3,7 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей погашено государством. При этом печь находится в простое с 2013 года. Около четырех лет не запускается печь по производству бесцветного стекла. С 2007 года не введена в эксплуатацию линия по производству выдувальных изделий из бесцветного стекла, а также задействованное в комплексе с ней оборудование. Двухпозиционная вакуумно-выдувная машина и горшковая печь вообще не включались, констатируют в КГК.

Не получен планируемый экономический эффект от импортозамещающего проекта по производству стекловаты, в который вложено 65 млн евро. Часть ввезенного оборудования стоимостью около 900 тысяч евро по-прежнему не используется, а попросту лежит на складе, пишут авторы статьи, подчеркивая, что при ввозе в страну оборудование освободили от уплаты таможенной пошлины и НДС. Загрузка производственных мощностей за 2016 год составила всего 43%, за 2017 — 41%. В декабре 2017 года появилась тенденция увеличения загрузки мощностей по производству стекловаты (84%).

На стеклозаводе «Неман» скопились значительные запасы готовой продукции: они в 6 раз превышают среднемесячный объем производства. Причем около 95% запасов составляют стеклоизделия. Одна из причин — высокая цена продукции.

Предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств, из-за чего имеет высокую кредиторскую нагрузку. По информации КГК, доходов от реализации продукции недостаточно для обслуживания и погашения сформировавшихся долгов предприятия. Речь идет не только о погашении задолженности по кредитам и исполненным гарантиям правительства — проблематичны расчеты за потребляемый газ. Вследствие несвоевременных расчетов растут дополнительные расходы, связанные с начислением и уплатой суммы индексации просроченной задолженности.

При наличии убытков от реализации продукции стеклозавод в городе Березовке Лидского района отгружал продукцию на экспорт по ценам ниже себестоимости без согласования с Минстройархитектуры, констатируют в КГК.

На стеклозаводе «Неман» отмечают, что вынуждены покупать газ в три раза дороже, чем аналогичные предприятия в России, поэтому сложно было оставаться конкурентоспособными. А оборудование не запускалось, чтобы не плодить новые запасы и долги в сложившейся ситуации. Первоочередная задача — выйти из сложного финансового положения. Свет в конце туннеля уже появился. Расчеты со всеми ведутся.

Недавно власти увеличили госдолю в ОАО «Стеклозавод «Неман» на сумму ранее оказанной государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета — 10,5 млн рублей.