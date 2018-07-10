ВВС: Пара в Эймсбери получила большую дозу «Новичка» 4 10.07.2018, 9:30

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Фото: Jack Taylor/Getty Images

Британская полиция выступила с заявлением.

Женщина, которая умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в графстве Уилтшир, получила "большую дозу" этого вещества.

Об этом заявила британская полиция, сообщает ВВС.

44-летняя Дон Стерджесс умерла в воскресенье вечером после отравления в городе Эймсбери 30 июня. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился веществом, остается в критическом состоянии в больнице.

Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

Квартира Роули в Эймсбери считается ключевым местом поиска. Команда экспертов в защитных костюмах вчера обыскивала небольшую квартиру, работая по 30 минут из-за жары.

Уилтширская полиция сообщила, что в понедельник она эвакуировала одну из машин у здания, но "у общественности нет причин для волнения".

Как известно, британские власти не обвиняли Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что пара отравилась следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения в Солсбери.

В то же время глава МВД Британии Саджид Джавид призвал Россию объяснить отравление "Новичком" двух британцев в графстве Уилтшир.

Британский топ-офицер по борьбе с терроризмом заявил, что детективы не могут сказать, является ли "Новичок", которым отравили двух британцев, тем же, что был использован при атаке на Скрипалей.