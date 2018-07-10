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Медики: Красное вино - один из наиболее полезных напитков для сердца

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  • 10.07.2018, 9:50
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Эксперты назвали четыре лучших напитка для сердца и сосудов.

Употребление этих напитков способствует физиологическим процессам, следствием которых становятся улучшения в функциях сосудистой системы и миокарда, пишет сайт healthyliving.com.ua.

В частности, одним из наиболее полезных напитков для сердца в мире ученые называют зеленый чай. Медики рекомендуют употреблять его на уровне не ниже двух-трех чашек в день.

Польза от употребления зеленого чая в следующем: благодаря его питью уменьшается концентрация холестерина в крови, повышается защита организма от тромбообразования и связанных с этим процессом инфарктов и инсультов.

«Зеленый чай содержит антиоксиданты, предотвращающие риск развития ишемической болезни», - дополняют научные специалисты.

Также полезным для сердечной мышцы многие медики считают красное вино – строго в умеренном количестве. По их словам, минимальные дозы алкоголя в определенном смысле играют роль тренажера для сосудистой системы, тормозя процессы накопления холестерина и образования тромбов.

Превосходным источником природных антиоксидантов и полифенольных соединений, улучшающих работу сердца и сосудов, является гранатовый сок. Пить его в больших количествах не стоит, так как в нем для этого слишком много биоактивных веществ. Ученые рекомендуют выпивать полстакана гранатового сока один раз в день в течение трех месяцев, после чего делать на месяц перерыв.

Наконец, сердце очень «любит» кофе. Последние научные исследования свидетельствуют: употребление кофе без сахара помогает клеткам сердечно-сосудистой системы быстрее восстанавливаться и способствует уменьшению риска возникновения инфаркта и инсульта, снижая его до 40%.


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