В отпуск на машине в первый раз: что нужно учесть? 2 10.07.2018, 10:42

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Несколько полезных советов, которые помогут организовать путешествие.

Плюсы и минусы автомобильных путешествий

Все заядлые автомобилисты, наслушавшись из уст друзей историй об их путешествиях на машине, рано или поздно задумываются о том, чтобы самим решиться на подобное приключение, пишет сайт gotonature.ru.

У такого способа добраться до места отдыха на первый взгляд одни преимущества. Не нужно сильно ограничивать себя при сборе вещей. Ориентироваться стоит только на размеры багажника и грузоподъемность собственного авто. Еще один неоспоримый плюс путешествия на машине – это экономия. Такой способ передвижения явно обойдется дешевле, чем все остальные, особенно, если позвать с собой в дорогу друзей и разделить с ними расходы на топливо. Непосредственно на отдыхе каждый день можно устраивать себе экскурсии к новым местам, не обращаясь к услугам местных таксистов.

К сожалению, помимо плюсов у дальней поездки на автомобиле есть и минусы. Во время долгого пути от многочасового сиденья за рулем начинает затекать тело и тянет в сон. Справиться с этими неприятными явлениями под силу далеко не каждому водителю.

Автомобиль – это техника, которая имеет тенденцию ломаться. К тому же дорога таит в себе массу опасностей и угроз: аварии, автомобильные подставы, долгие пробки на загруженных автомагистралях и многое другое. Если эти нюансы не заставили передумать и решение отправиться в первую длительную поездку на авто принято, то не стоит откладывать эту затею в долгий ящик. Организовать путешествие помогут нехитрые советы.

Тонкости планирования

От подготовки к поездке во многом зависит общее впечатление от нее. Чем тщательнее она спланирована, тем больше вероятности, что она пройдет без каких-либо шероховатостей. Начать стоит с выбора маршрута. Желательно, чтобы он был не слишком протяженным и проходил по родной стране. Выезд за рубеж потребует множества лишних действий. Придется собрать кипу бумаг, выучить ПДД и законы страны, в которую отправляетесь. Сильно подпортить нервы могут и очереди на границе. В первый раз лишние поводы для стресса водителю ни к чему.

После выбора маршрута нужно найти максимум сведений о нем. Ответы на многие вопросы есть на нашем сайте и на различных интернет-форумах, посвященных путешествиям. На следующем этапе стоит позаботиться о жилье. Его можно зарезервировать заранее, воспользовавшись одним из многочисленных интернет-сервисов по поиску и бронированию жилья, или найти по приезду на место отдыха. Первый вариант предпочтительнее. После долгой поездки, как правило, хочется только одного – спать. Тем не менее, в прибрежных к морям районах на месте проще найти жилье в частном секторе.

Подготовка авто

Техническое состояние автомобиля перед путешествием должно быть идеальным, поэтому за неделю-две до поездки целесообразно отогнать его в автосервис. В случае обнаружения неисправностей их следует тут же устранить. Непосредственно перед отправлением машину обычно моют, приводят в порядок салон, чтобы ехать было приятно.

В багажнике должно найтись место для технических жидкостей: тосола или антифриза, масла на доливку, омывателя, тормозной жидкости. Туда же нужно положить запасные лампы дальнего и ближнего света, габаритные лампы, лампы для стоп-сигнала. Категорически нельзя трогаться в путь без знака аварийной остановки, буксировочного троса, аптечки, огнетушителя, набора ключей. Остальное комплектуется по собственному усмотрению.

Для автомобилей за последние годы было изобретено несколько весьма полезных гаджетов. Некоторыми из них стоит обязательно оснастить машину перед поездкой. Первый друг и союзник водителя – навигатор. Если он был куплен несколько лет назад, то нужно не забыть обновить карты. Так же рекомендуем захватить с собой бумажную карту местности, в которую планируется путешествие, пусть она лучше не пригодится, чем ее не окажется в нужный момент.

Еще одна необходимая вещь – это видеорегистратор. Он зафиксирует все путешествие и поможет рассудить, кто прав в случае аварии или другой неприятности на дороге. Приобретать или нет прочие «примочки», типа антирадара или чайника, работающего от прикуривателя, каждый решает для себя сам.

В пути

Наступил долгожданный день отъезда. Вещи уложены, путешественники на своих местах. Осталось в последний раз убедиться, что деньги и документы находятся в машине, а не дома, и можно трогаться в путь.

Многие водители предпочитают выезжать ночью, так как в это время суток дороги обычно менее загружены. Независимо от времени отправления нужно как следует выспаться. Гораздо проще, если в машине будут ехать сразу два водителя, чтобы сменять друг друга за рулем. Если это не так, то от сонливости на время избавят семечки или кофе. В случаях, когда сопротивляться сну уже нет сил, стоит остановиться на ночлег. Лучше выбрать мотель с кафе и охраняемой стоянкой. На хорошее место для отдыха укажет скопление дальнобойщиков.

Важно во время движения следить за уровнем топлива. На крупных магистралях автомобильные заправки встречаются довольно часто, чего нельзя сказать о небольших проселочных дорогах. Можно уже на стадии планирования маршрута наметить места для дозаправки. Во избежание неприятностей следует выбирать АЗС знакомых брендов. Бензин в них обычно стоит несколько дороже, чем на местных провинциальных заправках, зато в его качестве сомневаться не приходится.

Многие водители испытывают страх перед службами ДПС. Подобные настроения беспочвенны. Сотрудники ДПС призваны следить за порядком на дороге, и не имеют претензий к тем, кто соблюдает правила дорожного движения.

Сборы в первое автомобильное путешествие всегда волнительны. Столько всего необходимо учесть и предусмотреть: привести в порядок машину, определиться с местом отдыха и спланировать маршрут, наконец, не забыть вверить заботам родственников любимого кота. Однако все эти заботы и хлопоты меркнут на фоне впечатлений, которые можно испытать во время своего первого автомобильного путешествия.