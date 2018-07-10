Экономист: В ближайшее время рубль начнет слабеть 1 10.07.2018, 13:14

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Государство начнет активную покупку валюты на внутреннем рынке.

Белорусский рубль начал второе полугодие с укрепления: за последнюю неделю национальная валюта выросла к корзине Национального банка на 0,5%. Курс доллара при этом снизился на 0,5% до 1,9802, евро подорожал на 0,5% до 2,3248, а российский рубль подешевел на 0,9% до 3,1428.

О том, что же происходит с валютами, объясняет в комментарии «Телетрейд» эксперт Жанна Кулакова.

"Падение доллара на полпроцента на фоне аналогичного роста евро связано с динамикой этих валют на международном рынке: за неделю американская валюта ослабела по отношению к европейской. А снижение курса российского рубля на нашем рынке произошло вслед за снижением курса российского рубля в России. Колебания валютных курсов вновь были обусловлены внешними факторами.

Как видим, сохраняется тревожная тенденция к снижению курса российского рубля на белорусском рынке. Наша национальная валюта уже несколько месяцев укрепляется за счет ближайшего «соседа», а значит, риски, связанные с потенциальными проблемами во внешней торговле, только нарастают. Курс российского рубля на нашем рынке уже полтора года не был таким низким. В результате белорусская экономика может столкнуться с ростом импорта и сокращением экспорта, что в перспективе может надавить на рубль.

Говоря о внутреннем валютном рынке, нельзя не отметить ситуацию с золотовалютными резервами. Несколько дней назад Нацбанк опубликовал необходимую статистику, и теперь можно подводить итоги полугодия. Из шести отчетных месяцев в четырех было зафиксировано снижение ЗВР: резервы упали по итогам января, марта, мая и июня. Такого не случалось уже несколько лет, а последние два года до этого ЗВР демонстрировали довольно устойчивый рост.

В целом по итогам января—июня объем ЗВР упал на 484 млн долларов при том, что правительство за аналогичный период осуществило заимствований более чем на 1,2 млрд долларов и продолжало выкупать валюту на внутреннем рынке («излишек», сформированный за счет продаж населения, предприятий и нерезидентов, по итогам января—мая превысил 400 млн долларов).

Сокращение ЗВР связано с высокими платежами по валютному госдолгу — в этом году на основной долг и проценты планируется направить свыше 3,7 млрд долларов. По всей вероятности, до конца года ЗВР просядут еще больше. Официальный прогноз предполагает объем ЗВР на конец года не менее 6 млрд долларов, однако этого все равно не хватит для того чтобы полностью покрыть все валютные платежи.

Государство, по всей вероятности, продолжит выкупать валютные средства на внутреннем рынке, поэтому важно, чтобы там продолжал формироваться профицит валюты. В настоящий момент трудно предположить, будут ли по итогам 2018 года сформированы «излишки» в необходимом объеме.

Ситуация с исполнением бюджета тоже наводит на мысли, что государство в обозримом будущем намерено активно выкупать иностранную валюту на бирже. По итогам января—мая госбюджет был исполнен с профицитом 2,8 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года профицит был 1,4 млрд рублей, 2016 года — 0,75 млрд рублей).

Не исключено, что бюджетный профицит будет направлен на выплаты по валютному долгу. Однако нужно понимать, что бюджет формируется в белорусских рублях, а значит, сэкономленные в бюджете деньги сперва нужно будет конвертировать в иностранную валюту.

Поскольку белорусский рубль торгуется только на белорусской бирже, «осваивание» профицита фактически выльется в прямые покупки валюты на бирже, что чревато рисками для рубля.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что второе полугодие для валютного рынка Беларуси будет куда более напряженным, чем первое. Едва ли рубль сумеет продолжить укрепление либо закрепиться на текущих позициях. В ближайшие месяцы национальная валюта с высокой вероятностью начнет слабеть".