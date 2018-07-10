Долг белорусов перед банками достиг рекордной отметки 1 10.07.2018, 17:14

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Фото: «Еврорадио»

Чем грозит потребительский бум.

Белорусы стали активнее брать кредиты на потребительские нужды. С начала года долг населения перед банками увеличился почти на 18% и достиг рекордных 3,5 миллиарда рублей, пишет tut.by.

Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует нашу страну, уже рекомендовал правительству ограничить темпы роста кредитования. Некоторые эксперты опасаются, что совсем скоро белорусам нечем будет возвращать долги.

Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, чем грозит кредитный бум и насколько он опасен.