Долг белорусов перед банками достиг рекордной отметки

Долг белорусов перед банками достиг рекордной отметки1
- 10.07.2018, 17:14
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Чем грозит потребительский бум.
Белорусы стали активнее брать кредиты на потребительские нужды. С начала года долг населения перед банками увеличился почти на 18% и достиг рекордных 3,5 миллиарда рублей, пишет tut.by.
Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует нашу страну, уже рекомендовал правительству ограничить темпы роста кредитования. Некоторые эксперты опасаются, что совсем скоро белорусам нечем будет возвращать долги.
Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, чем грозит кредитный бум и насколько он опасен.