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Долг белорусов перед банками достиг рекордной отметки

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  • 10.07.2018, 17:14
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Фото: «Еврорадио»

Чем грозит потребительский бум.

Белорусы стали активнее брать кредиты на потребительские нужды. С начала года долг населения перед банками увеличился почти на 18% и достиг рекордных 3,5 миллиарда рублей, пишет tut.by.

Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует нашу страну, уже рекомендовал правительству ограничить темпы роста кредитования. Некоторые эксперты опасаются, что совсем скоро белорусам нечем будет возвращать долги.

Экономист Сергей Чалый по-быстрому объясняет, чем грозит кредитный бум и насколько он опасен.


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