В Щучине для туристов открыли некогда засекреченный подземный бункер 1 10.07.2018, 20:01

Фото: onliner.by

Его выкупила туристическая фирма.

Чуть больше двух лет назад вы могли читать большой репортаж о том, во что превратился бывший секретный аэродром и бункер командования авиацией в Щучине. В то время объект был закрыт для посторонних и попасть туда было не так просто. Однако сейчас стало известно, что территория была открыта для туристов, а в будущем здесь планируют максимально воссоздать деятельность военного объекта, сообщает grodnoplustv.by.

Еще 30 лет назад Щучин считался одним из крупных центров советской военной авиации. Как мы рассказывали ранее, здесь базировались и реактивные бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, и сверхзвуковые истребители. В отличие от множества разграбленных и уничтоженных вандалами объектов, щучинский бункер неплохо сохранился. Это скрытое земляным холмом двухэтажное сооружение арочного типа, откуда контролировалась оперативная воздушная обстановка. Бункер был хорошо замаскирован и укреплен на случай войны.

После расформирования дивизии военные использовали объект лет десять, а в начале 2000-х окончательно ушли, передав бункер Щучинскому райисполкому. Обсуждалась возможность организовать там штаб гражданской обороны. Были и другие идеи, но полезного применения объекту так и не нашли. Командный пункт законсервировали и выставили охрану.

Однако около года назад комплекс взяла в аренду местная туристическая компания. Сейчас представители компании пытаются воссоздать антураж военного прошлого.

— Нам помогали люди. Мы находили людей, которые какое-то отношение имели к этому бункеру. Они нам рассказывали, давали информацию, которую мы учили. Разбирались с каждым помещением. Что, для чего. А потом потихоньку начали завозить какое-то имущество, — рассказала экскурсовод-аниматор Анастасия Марковская.

Весь антураж для помещений собирается по крупицам через знакомых. Готовятся сценарии для туристов. Здесь планируют максимально воссоздать деятельность военного объекта. Всех планов не раскрывают. Что и как будет — пока тайна. Но первые туристы уже в восторге от самого объекта.

— Планируем максимально создать условия, чтобы люди сюда приезжали, могли окунуться в военное время. На себе ощутить армейский быт. Мы хотим, чтобы они попадали в советскую армию, — объяснила экскурсовод-аниматор Валерия Волчек.

Как рассказали Onliner.by в компании «Лористур», взявшей на себя шефство над объектом, пока он работает в тестовом режиме. Здесь проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону. Полуторачасовая прогулка с экскурсоводом по территории памятника холодной войны стоит 5 рублей, 2/3 этого времени туристы проводят под землей.

В будущем здесь будет организован квест, участникам которого предложат за определенное время выбраться из бункера. Также здесь должен появиться постоянный экскурсовод.