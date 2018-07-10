Почему белорусские турфирмы экономят на перевозчиках? 2 10.07.2018, 22:00

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Только за последние 10 дней случились две аварии с белорусскими туристами.

Вечером 8 июля недалеко от украинской границы в Румынии перевернулся автобус со школьниками из Беларуси. Незадолго до того 9 белорусов пострадали на востоке Грузии, где тоже перевернулся туристический автобус. Как застраховаться от таких приключений, на что может рассчитывать турист, и что должна делать турфирма? Euroradio.by обсудило со знатоком туристического рынка, редактором сайта Республиканского союза туристических организаций Беларуси Лилией Кобзик.

- Заключая договор, обращайте внимание на перевозчика. Мы уже привыкли читать отзывы об отелях. Заходим на “Букинг”: 80% хороших — можно ехать. А перевозчик кто? Нам предстоит путешествие в несколько тысяч километров — нужно обязательно интересоваться, на чём мы едем. Какой автопарк? Какие там автобусы? Что в автобусе с туалетом? Какой километраж? Сколько водителей? Установлены ли все положенные приборы контроля километража? Где будут ночёвки? Ночные переезды — это очень тонкий момент. Если группа детская, они вообще нежелательны.

Обязательно смотрите, что пишут о фирме. Есть случаи, когда группу собирает неизвестно кто. Бывает, что педагоги сами заказывают автобус. Грубо говоря, собрались и поехали. Что ожидать от такой поездки? Потом вы ни у кого не сможете потребовать компенсацию за испорченный отдых.

- А можно предложить туристической компании, чтобы договор подкорректировали? Дополнили пунктами, которых, по мнению клиента, не хватает?

- Договор типовой, но туристы могут просить дополнить его каким-то пунктом. Такое право у них есть, но турфирма может и не согласиться. Но, в любом случае, основополагающие пункты, в том числе название перевозчика, там должны быть. И это ваша гарантия. Если уж с хорошим перевозчиком что-то случилось по пути, тогда точно просто нельзя было ничего сделать.

- Можно ли заранее оговорить, что в случае аварии компания обязуется вернуть туристов домой и компенсировать им неудавшийся отдых? Например, в случае с аварией в Румынии некоторые родители возмущены тем, что перевозчик предусмотрел только вариант с продолжением путешествия. Можно ли было настоять на вызове двух подменных автобусов: для тех, кто хочет ехать отдыхать, и для тех, кому нужно вернуться?

- Конечно, тяжело отдыхать в таком состоянии. Уже чисто психологически ребята подорваны. Думаю, что можно было бы найти какой-то компромисс насчёт транспорта. Хотелось бы верить, что компания держит ситуацию на контроле.

Многое зависит от лояльности, мобильности турфирмы. Если часть группы будет настаивать на дороге домой, то белорусская турфирма, боясь исков и какого-то морального возмещения, пойдёт навстречу.

Вообще, странная версия о том, что водитель уснул за рулём. Не ночью, а вечером… Последние несколько лет мы практически не слышали про подобные случаи. Лет пять-шесть назад автобусы, ехавшие в Болгарию, Украину, в какие-то дешёвые туры в Россию, ломались и ломались. Потом ситуация как будто наладилась. Возможно, автопарк стал лучше, турфирмы начали заключать договоры с более надёжными партнёрами.

- Чем тогда можно объяснить две аварии с автобусами этим летом?

- В первом случае был замешан грузинский перевозчик. Причём, там интересная ситуация: подписывая договор, путешественники на него подписались. Фирма заранее указала условия, на каком автобусе люди поедут на экскурсию по Грузии. Тем не менее, автобус перевернулся. И вот второй случай.

Группа ехала в Болгарию. Такие туры обычно недорогие. Туристические компании сейчас стремятся к удешевлению туров. Это связано с конкуренцией: теперь можно недорого слетать куда-то лоукостами, к тому же литовские перевозчики опустили ниже плинтуса цены на европейские туры. И вот перед белорусом выбор: отправиться в путешествие по Европе за 300 у.е. или отправиться в Болгарию. Люди хотят сэкономить — белорусские турфирмы вынуждены снижать цены на туры. Где-то экономить за счёт качества.

Детские туры обычно очень контролируются — это, можно сказать, традиция. В этой ситуации, естественно, надо разбираться и вывозить детей туда, куда они хотят.

- Родители имеют право требовать, чтобы детей вернули домой?

- Конечно, это форс-мажор. Вряд ли в договоре указано, что туристов обязаны вернуть в случае какого-то непредвиденной ситуации. Договор — это документ об услугах, которые предоставляет турфирма, и она пытается их оказать в полном объёме. Там описано, в каком отеле вы будете отдыхать, как организовано питание, на каком транспорте поедете. Компания обязана соблюсти вот эти условия. А всё, что дальше договора, — вопрос добропорядочности турфирмы.

История со школьниками получила резонанс. Теперь фирма, грубо говоря, должна выкрутиться из ситуации. У нас в стране, если дело доходит до общества защиты прав потребителей, не дай бог, до суда, как правило, суд на стороне клиента. Обычно фирмы стараются не доводить дело до конфликта.