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Что в Беларуси подорожало больше всего

  • 10.07.2018, 22:44
  • 1,128

Топ-10 самых подорожавших в июне конкретных товаров и услуг.

За прошедший июнь цены на товары и услуги в Беларуси в общем выросли на 0,43 процента, передает belmir.by.

Продовольственные товары подорожали на 0,65 процента, услуги – на 0,41 процента, а непродовольственные товары – на 0,11 процента.

Из групп продовольственных товаров больше всего прибавили в цене напитки безалкогольные (+1,78 процента), общественное питание (+1,52) и чай черный (+1,17).

Из групп непродовольственных – бумажно-беловые товары (+1,53 процента), обувь (+0,96) и галантерея (+0,71).

Из групп услуг – дошкольных учреждений (+9,7 процента), санаторно-оздоровительные (+5,41) и пассажирского транспорта (+1,20).

Топ-10 самых подорожавших в июне конкретных товаров и услуг, %
1. Морковь+65,346. Проезд в поезде международного сообщения+8,42
2. Свекла+43,867. Полуфабрикаты из мяса птицы+6,80
3. Картофель+34,248. Куры (цыплята, включая бройлеров)+6,27
4. Лук репчатый+23,109. Полуботинки, туфли мужские кожаные+4,44
5. Капуста белокочанная свежая+17,5210. Обувь мужская домашняя+3,93


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