Что в Беларуси подорожало больше всего
- 10.07.2018, 22:44
- 1,128
Топ-10 самых подорожавших в июне конкретных товаров и услуг.
За прошедший июнь цены на товары и услуги в Беларуси в общем выросли на 0,43 процента, передает belmir.by.
Продовольственные товары подорожали на 0,65 процента, услуги – на 0,41 процента, а непродовольственные товары – на 0,11 процента.
Из групп продовольственных товаров больше всего прибавили в цене напитки безалкогольные (+1,78 процента), общественное питание (+1,52) и чай черный (+1,17).
Из групп непродовольственных – бумажно-беловые товары (+1,53 процента), обувь (+0,96) и галантерея (+0,71).
Из групп услуг – дошкольных учреждений (+9,7 процента), санаторно-оздоровительные (+5,41) и пассажирского транспорта (+1,20).
|Топ-10 самых подорожавших в июне конкретных товаров и услуг, %
|1. Морковь
|+65,34
|6. Проезд в поезде международного сообщения
|+8,42
|2. Свекла
|+43,86
|7. Полуфабрикаты из мяса птицы
|+6,80
|3. Картофель
|+34,24
|8. Куры (цыплята, включая бройлеров)
|+6,27
|4. Лук репчатый
|+23,10
|9. Полуботинки, туфли мужские кожаные
|+4,44
|5. Капуста белокочанная свежая
|+17,52
|10. Обувь мужская домашняя
|+3,93