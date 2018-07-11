В картофеле найдено еще одно полезное свойство для здоровья 2 11.07.2018, 8:20

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Картофельный сок оказался ценным медицинским препаратом.

Картофельный сок - отличная профилактика гастрита, пишет hronika.info.

А ещё он снижает вероятность диабета, нормализует кровяное давление, очищает кожу и является профилактикой раковых заболеваний.

«Вымойте картофель и срежьте с кожуры все зелёные участки и глазки. Натрите картофель на тёрке. Заверните получившуюся кашицу в чистую тонкую ткань и выдавите сок.

Сок должен быть свежевыжатым, приготовленный впрок вскоре теряет большую часть своих полезных свойств», - пишет издание.