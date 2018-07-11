Как правильно собрать чемодан в отпуск 11.07.2018, 10:08

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Хитрости, которые упростят сборы и сделают само путешествие комфортнее.

Отпуск — это самое приятное время в году. Покупка билетов, выбор тура и бронирование отеля поднимают настроение в предвкушении чуда.

Однако многие любители дальних путешествий очень не любят собирать чемодан в поездку, откладывая это неприятное занятие на последний день, а потом удивляются, что забыли положить нужные вещи или, наоборот, взяли много ненужного. Tengritravel.kz делится хитростями, которые упростят сборы и сделают само путешествие комфортнее.

1. Составьте список необходимых вещей. Когда отправляетесь в длительную поездку, составляйте список вещей, которые могут пригодиться в различных жизненных ситуациях. Заранее выясните прогноз погоды на ближайшую неделю в том месте, куда направляетесь. Соберите все вещи на кровати или на полу. Посмотрите на эту гору: возможно, что-то стоит оставить дома. Если сокращать нечего, считайте, что самая сложная половина дела позади. Разделите багаж и ручную кладь. Сделайте две кучки вещей. В ручную кладь берите все ценное и то, что потребуется в полете: деньги, документы, гаджеты с зарядками, пачку влажных салфеток и кофту, чтобы утеплиться. Все остальное можно паковать в чемодан или рюкзак, чтобы сдать в багаж.

2. Определитесь с чемоданом или рюкзаком. Опытный путешественник скажет вам, что можно сэкономить на любой одежде для путешествий, но только не на чемодане. Он должен быть качественным и долговечным. Используйте чехол для чемодана, чтобы защитить багаж от грязи, жидкостей, пыли и царапин. Или сами обматывайте его обычной пищевой пленкой — это также позволит сэкономить нервы, время и деньги в аэропорту.

3. Начните упаковывать чемодан. Тяжелые и громоздкие вещи, например обувь, — на дно чемодана или к спинке рюкзака. Чтобы ни сантиметр пространства не пропал, внутрь ботинок или туфель засуньте свернутые рулонами носки, туда же спрячьте хрупкие вещи. Упакуйте каждый ботинок в отдельный пакет и сложите так, чтобы носок одного был к пятке другого, а подошвы смотрели в разные стороны. Уплотните щели между обувью бельем и другими немнущимися вещами.

В самый низ пусть отправятся вещи из толстых и тяжелых материалов (джинсы, трикотаж), а затем — вещи полегче. Чтобы объемные вещи не разворачивались, можно перевязать их веревочкой или канцелярскими резиночками. Футболки, пуловеры, джинсы, рубашки — да почти любые вещи — занимают меньше места и не так мнутся, если свернуть их рулонами. Сначала разложите их примерно как в магазинах: рукавами внутрь, штанина к штанине, расправьте складки. Потом скатайте каждую вещь в плотный валик. Укладывайте вещи, как будто строите стену: чтобы «кирпичи» лежали плотно друг к другу.

Не забудьте про аптечку. Возьмите с собой необходимый минимум: обезболивающие, жаропонижающие, таблетки от отравления, бинт, антисептик и лейкопластырь, лекарство от аллергии, солнцезащитные средства, а также мазь от ожогов.

Правильно сложенный чемодан должен закрываться без чьей-либо помощи! Как показывает практика, более 20 процентов всех вещей (особенно это касается одежды) во время отпуска остается нетронутой, поэтому не забывайте основное правило упаковки багажа: «Брать самое нужное и правильно укладывать!»

Всем отличных путешествий!