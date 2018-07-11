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Видеохит: Пес показал невероятные трюки с мячом

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  • 11.07.2018, 11:53

Сообразительное животное умеет выполнять уже 300 разных трюков.

Бордер-колли по кличке Мистер Бисквит живет в Лакомбе (Луизиана, США), и многие люди считают его самым умным в мире, пишет сайт 120.su.

На кадрах, появившихся в интернете, видно, как пёс балансирует с мячиком на носу, а после ловит его ртом. Затем он помещает мяч на столбик и аккуратно касается его сначала левой, а затем правой лапой.

Владелец Мистера Бисквита занимается дрессировкой собак вот уже 40 лет, но до сих пор удивляется, насколько этот пёс сообразителен, ведь он схватывает всё на лету и умеет выполнять уже 300 разных трюков.


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