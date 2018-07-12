Почему Украина может, а Беларусь – нет 4 Татьяна Маненок

12.07.2018, 17:39

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О проблемах диверсификации экспорта.

Правительство Беларуси обозначило перед собой амбициозную цель – добиться равного распределения экспорта между ЕС, ЕАЭС и третьими странами, поскольку монозависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности страны. Пока диверсифицировать экспорт у Беларуси не получается.

В прошлом году Беларусь увеличил объем торговли товарами и услугами на 21,5% по сравнению с 2016 годом – до USD72,8 млрд. При этом экспорт в страны ЕС увеличился на 39,2%, или на USD2,21 млрд и составил USD7,9 млрд. В 2017 году доля стран ЕС в белорусском экспорте увеличилась с 24% до 26,9%. Однако надо иметь в виду, что на 55% белорусский экспорт в Европу составляет сырьевая продукция, прежде всего нефть и продукция нефтепереработки.

Что касается белорусской продукции с глубокой степенью переработки, в том числе белорусской пищевой продукции, то ее доля ЕС в общем объеме экспорта крайне мала. В прошлом году Беларусь поставила в ЕС пищевой продукции на USD140 млн, или 2,9% от общего объема экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Продукция поставлялась в 22 страны ЕС, но преимущественно в основные европейские страны-партнеры – Литву, Латвию, Польшу, Германию.

В январе-мае 2018 года экспорт пищевой продукции из Беларуси в страны ЕС составил около USD60 млн. При этом в структуре этого экспорта 30,9% составляло рапсовое масло, 8,2% – животные и растительные жиры, 5,8% – льноволокно, 5,3% – спирт и т.д.

В частности, в Германию за пять месяцев 2018 года экспорт пищевой белорусской продукции увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 годом. Но в белорусском экспорте в Германию половину объемов составляют поставки нефти. Пищевая продукция, продукция сельского хозяйства для общего белорусского экспорта в Германию не является приоритетной – поставляется в основном продукция растительного производства – ягоды, грибы, жиры, казеин, масла растительные и т.д., отметил на посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС пищевой продукции» в Минске 10 июля.

Право поставлять свою продукцию в ЕС сейчас имеют всего лишь пять молочных предприятий Беларуси и одно рыбное – «Санта Бремор». Правда, еще шесть белорусских предприятий недавно подали документы для получения разрешения экспортировать продукцию в страны ЕС.

Ставка в диверсификации не на Европу, а на Китай

Основной рынок экспорта белорусской пищевой продукции – российский, он и в обозримой перспективе останется ключевым. Но, как отмечают в Минсельхозпроде, если по итогам 2017 года доля российского рынка в общем продовольственном экспорте Беларуси составляла 90,3%, то за 5 месяцев 2018 года – 82,7%.

Но пока экспортный ориентир белорусского продовольствия смещается не в ЕС, а в Китай.

За последние два года для поставок в Китай сертифицировано 47 молочных предприятий, два белорусских мясокомбината и пять птицеводческих фабрик. В результате экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в январе-мае 2018 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2017 годом в 3,4 раза – до USD14,8 млн.

Для расширения поставок белорусской продукции в Китай Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен МИДа даже создал белорусский контактный офис в этой стране. Теперь белорусское предприятие может делегировать своего представителя для работы в этом офисе, где ему бесплатно предоставят нужные услуги по продвижению белорусской продукции на китайский рынок.

Почему Украина может, а Беларусь – нет?

Между тем, постпред Беларуси при ЕС Александр Михневич на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС пищевой продукции» выразил недоумение, почему белорусские предприятия игнорируют весьма выгодные с точки зрения экспорта в ЕС товарные позиции.

А их достаточно много. В частности, страны ЕС не только сами производят молочную продукцию, но и ввозят ее на миллиард долларов ежегодно. «Почему молочную продукцию в Евросоюз могут поставлять другие страны – Уругвай, Перу, Украина, Россия по некоторым позициям, а мы не можем?» – спросил Михневич.

В ЕС есть достаточно большие ниши для экспорта продукции не только молочной продукции, но и яиц, меда и т.д. В частности, по сырам потребности в ЕС около USD17 млрд, при этом на этот рынок на USD0,5 млрд сыра ввозится не из европейских государств. По меду: потребность – почти USD700 млн, из них на USD460 млн ввозится. В том числе Украина поставляла меда в ЕС на USD81 млн, а сейчас увеличила поставки до USD100 млн, а Беларусь ввезла пока всего лишь опытную партию. Свежие грибы в ЕС поставляют Польша, Литва, хотя эту же продукцию они покупают в Беларуси, а затем переработанную или просто расфасованную перепродают на европейский рынок.

Дипломат также отметил, что белорусская сторона в течение долгого времени не может добиться разрешения на поставки мяса в ЕС. «Решение по мясу в ЕС обставляли многими условиями, в том числе увязывали этот вопрос с членством Беларуси в ЕАЭС. Но сейчас эти требования сняты», – отметил Михневич. В связи с этим обратил на огромную потенциальную нишу: ЕС потребляет мясо почти на USD10 млрд в год и на USD1,5 млрд мяса ввозит из-за пределов ЕС. При этом Украина ввозит мяса на USD110 млн в год.

Нежелание белорусских экспортеров выходить на европейский рынок отчасти объясняется тем, что они не хотят прикладывать связанные с этим дополнительные усилия в ситуации, когда рядом много других премиальных рынков, где сегодня можно хорошо заработать. «Но в один прекрасный момент все может измениться. Например, неурожай, катаклизмы в Европе или в РФ, когда наша продукция будет востребована в ЕС, а мы будем не готовы ее поставлять. Поэтому белорусские предприятия просто обязаны получить возможность поставки своей продукции на европейский рынок», – подчеркнул А. Михневич.

Посол Беларуси в Германии Дениса Сидоренко отмечает, что есть два проблемных вопроса, тормозящих экспорт белорусской продукции в ЕС. Это – тарифные меры, которые применяет ЕС. Второе – длительная и затратная процедура сертификации. «Что касается тарифных ограничений, то здесь я больших шансов не вижу. Есть европейская политика: Беларусь – член ЕАЭС, что налагает определенные экспортные ограничения. Поэтому акцент, на мой взгляд, нужно делать на вопросах сертификации», – считает дипломат.

Ожидаемое вступление Беларуси в ВТО существенно не поменяет ситуацию для белорусских экспортеров. «Наши отношения с ЕС не являются преференциальными. Пока мы не будем заключать с ЕС соглашение о зоне свободной торговле, поэтому будут пошлины с обеих сторон. И те тарифы, которые ЕС устанавливает в отношении Беларуси либо страны ЕАЭС к нам, будут соответствующим образом применяться», – пояснил дипломат.

Беларусь попытается добиться торговых послаблений от ЕС

«Да, ЕС создал массу различных барьеров – и это абсолютно правильно (и мы так поступаем), чтобы своим производителем было более комфортно работать на своем рынке», – отмечает А. Михневич. Тем не менее, добавил он, многие страны мира научились эти барьеры преодолевать, и нам тоже нужно этому научиться, в том числе и преодолевать страх перед европейским рынком.

Дипломат рассказал, как можно уйти от высоких таможенных пошлин при экспорте белорусской продукции на европейский рынок. Первый способ – страна должна стать членом ЕС. «Но у нас пока такой задачи нет, – мы присматриваемся к ситуации», – отметил А. Михневич. Второй вариант – «стать» самой бедной, слабо развивающей страной мира, – для таких стран ЕС предусматривает определенные преференции. Третья возможность – поступить так, как Молдова, Украина, Грузия, а именно – стать ассоциированными членами ЕС, благодаря чему эти страны получили определенные послабления при экспорте своей продукции на европейский рынок. «Мы анализировали эту ситуацию. Да, экспорт из этих стран в Евросоюз растет. Но он растет, скорее, на фоне той турбулентности, которая происходит в бывшем Союзе, а не за счет того, что открылись новые рынки. Потому, что продукция этих стран пока не соответствует европейскому уровню», – рассказал дипломат.

Вероятно, все эти три варианты, предусматривающие существенное облегчение торгового режима с Евросоюзом, белорусская сторона считает для себя пока неприемлемыми. Тем не менее, в своем стремлении активизировать торговлю с европейскими странами, будет действовать иначе.

В конце августа ожидается визит в Беларусь европейского комиссара по фитосанитарным и санитарным нормам. Белорусская сторона намерена обсудить с ним возможности более активного вхождения белорусской пищевой продукции на европейский рынок. «Мы хотим перед ним также поставить конкретный вопрос. В июне 2018 г в Беларусь приезжал еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Ханн. для участия в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран «Восточного партнерства». «Он сказал очень важную для нас вещь. Сегодня ЕС понимает, что ему нужны сильные, крепко стоящие но ногах соседние страны. Так давайте от слов переходить к делу. Мы должны быть готовы, а они должны свои обещания выполнять», – подчеркнул в ходе семинара А.Михневич.

Татьяна Маненок, «Наше мнение»