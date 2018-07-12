Трамп: Я бы не позволил России оккупировать Крым 5 12.07.2018, 19:39

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Президент США заявил о недовольстве ситуацией с Крымом.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация, вокруг оккупированного РФ Крыма, однако она сложилась во времена президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции во время проходящего в Брюсселе саммита НАТО, сообщает РБК.

«Я бы не позволил этому случиться, а он позволил. Но я не рад ситуации вокруг Крыма. И я пока не могу предположить, как эта ситуация будет развиваться дальше», — сказал Трамп.

Он добавил, что «русские строят мосты к Крыму», предположив, что они также там строят «базу для подводных лодок».