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Украинец победил в детском конкурсе на «Славянском базаре» в Витебске

  • 12.07.2018, 22:42
Фото: belta.by

Обладателем Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса стал Александр Балабанов.

Обладателем Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» стал Александр Балабанов из Украины. Гала-концерт и церемония награждения состоялись 12 июля в концертном зале «Витебск», передает БелТА.

Сециальный приз — статуэтку «Золотая Лира» — Александр Балабанов получит вечером 12 июля на торжественном открытии «Славянского базара» в Летнем амфитеатре. Мальчик исполнит песню на одной сцене с известными артистами — это еще одна награда помимо диплома обладателя Гран-при и 5 тысяч долларов.

Лауреатом первой премии (и обладателем 3 тысяч долларов) стала Анна Мкртчян из Армении.

Вторую премию (2 тысячи долларов) жюри присудило белорусу Артему Скоролю. Андрея-Емира Рацэ из Молдовы и Абилкайыр Джумабай из Казахстана разделили третью премию (и 1 тысячу долларов).


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