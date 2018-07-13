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Маккейн напомнил Трампу, что Путин − враг США

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  • 13.07.2018, 7:57
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Джон Маккейн
Фото: forum.md

Американский лидер должен проявить жесткую позицию на предстоящих переговорах в Хельсинки.

Сенатор Джон Маккейн напомнил президенту Дональду Трампу перед его встречей с российским лидером, что Владимир Путин не просто конкурент, а враг США. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице.

"Путин вовсе не друг и не просто конкурент. Путин является врагом Америки, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это", − заявил Маккейн.

"Он (Путин – ред.) выбрал вторжение в Украину и аннексию Крыма. Он выбрал помощь режиму Асада, который убивает сирийский народ. Он выбрал атаку на выборы в Америке и подрыв демократических институтов во всем мире и в самой России", – добавил политик.

Сенатор отметил, что Трамп должен заставить Путина на встрече в Хельсинки отвечать за свои действия. Если этого не удастся достигнуть, лидерские позиции США в мире окажутся под угрозой.


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