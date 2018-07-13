О чем молчал Путин 13.07.2018, 9:59

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«Курск», Навальный, пенсии и другие табу российского правителя.

Вот уже месяц одной из самых чувствительных тем в России остается грядущее повышение пенсионного возраста. Однако Кремль публично в дискуссии не участвует - Владимир Путин за всё это время не сказал о реформе ни слова. Русская служба Би-би-би вспоминает, когда еще президент молчал.

О намерении повысить пенсионный возраст в России правительство объявило 14 июня 2018 года - в день открытия чемпионата мира по футболу, который впервые проходит в России. Незадолго до этого во время "прямой линии" Владимира Путина спрашивали о том, будет ли повышен пенсионный возраст - тогда он от ответа ушел.

Но и после объявления о реформе глава государства продолжил хранить молчание. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно говорил, что реформа - дело правительства, а президент "не участвует" в ее проработке, правда, позже сказал, что глава государства следит за рейтингами. Всего Путин хранит молчание уже 28 дней.

О каких еще важных событиях в жизни государства долго молчал Путин?

Фото: MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES

Решение пойти на третий срок, 2011 год

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На первый срок Владимир Путин избрался с подачи Бориса Ельцина, оставившего его преемником. Намерение избираться во второй раз выглядело логичным. Четвертый срок тоже не вызывал сомнений - хотя с объявлением Путин тянул до последнего.

Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

А вот интрига с тем, будет ли Путин менять Дмитрия Медведева после его первого срока в 2012 году, держалась до самого конца. Путин и Медведев объявили о том, что поменяются местами, 24 сентября 2011 года во время съезда "Единой России" в Лужниках. То есть через 1235 дней после того, как Путин в первый и пока единственный раз уступил президентский пост Дмитрию Медведеву.

Алексей Навальный, 2010-2013 год

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Оппозиционер Алексей Навальный, до этого известный как "яблочник", активный миноритарий и ведущий дебатов в московских клубов, впервые стал по-настоящему популярен 16 ноября 2010 года, когда он опубликовал в своем блоге расследование о масштабных хищениях бюджетных средств компанией "Транснефть" при строительстве трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Это была его первая большая публикация, собравшая миллионы просмотров и тысячи комментариев к посту.

Фото: Sergei Fadeichev/TASS

29 декабря 2010 года Владимир Путин в беседе с журналистами обещал проверить заявление Алексея Навального о "распилах" при строительстве трубопровода ВСТО. Проверкой дела должны были заняться прокуратура и другие контрольные органы. Одновременно Путин подчеркнул, что "нельзя никого обвинять огульно".

Но фамилии Навального Путин не произнес.

Только один раз, 19 сентября 2013 года, Путин упомянул Навального, но сделал это не совсем публично. Репортер американского издания The Nation Алек Лун тогда рассказал у себя в "Твиттере" о коротком разговоре с Владимиром Путиным на форуме клуба "Валдай" после завершения дискуссии президента с участниками клуба. Его слова подтвердили другие журналисты, присутствовавшие при этом.

"Я спросил Путина, нарочно ли он не произносит имя Навального, - написал Лун. - Он ответил: "Нет, почему? Алексей Навальный - один из лидеров оппозиционного движения".

Но такое больше не повторялось.

Повышение пенсионного возраста, 2018 год

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Фото: TASS

В июле в стране прошли митинги против пенсионной реформы, а социологи зафиксировали снижение рейтинга Путина до пятилетнего минимума. В свою очередь, готовность россиян к протестам оказалась самой высокой за последнее время. После этого Песков заявил, что президент следит за настроениями общества по вопросу пенсионной реформы.

Путин уже сталкивался с массовым недовольством из-за экономических вопросов - например, во время кампании по монетизации льгот в 2004-2005 годах. Но тогда президент прокомментировал ход реформы уже через несколько дней после внесения в Госдуму законопроекта.

Бегство Януковича из Киева, 2014 год

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Россия активно поддерживала режим Виктора Януковича на Украине во время событий на Майдане зимой 2014 года.

В феврале 2014 года Янукович бежал из Украины на фоне массовых антиправительственных выступлений. 22 февраля выяснилось, что он уехал из Киева, в тот же день Верховная рада проголосовала за отстранение президента от должности, поскольку Янукович "самоустранился от исполнения обязанностей". Несколько дней местонахождение Януковича, который якобы направлялся на съезд лояльной ему "Партии регионов" в Харьков, было неизвестно. 28 февраля Янукович объявился в Ростове-на-Дону. На пресс-конференции он объявил, что считает себя легитимным президентом, и что сохранить жизнь и выехать в Россию ему помогли "патриотично настроенные офицеры".

Фото: TASS

Путин бегство Януковича прокомментировал лишь 4 марта. Он в целом старался свести к минимуму публичные комментарии о происходящем на Украине. Путин уточнил, что бывший президент Украины "жив и здоров" и "он еще простудится на похоронах" тех, кто распространяет информацию о его гибели. Он назвал Януковича "легитимным президентом юридически". При этом президент России сказал, что не сочувствует Януковичу. "Надо проанализировать, все ли он сделал из того, что давал ему в руки закон и мандат избирателей, или нет", - добавил он.

Отравление Скрипалей, 2018 год

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Отравление семьи экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта 2018 в британском Солсбери запустило новый виток противостояния России с западными странами и резко ухудшило отношения Лондона и Москвы.

Фото: MATT CARDY/GETTY IMAGES

Владимир Путин не комментировал инцидент более недели, но все-таки высказался о произошедшем во время предвыборной поездки в Краснодар 12 марта 2018 года. Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в Национальном центре зерна, президент посоветовал британцам "сначала разобраться у себя".

Митинги за честные выборы, 2011 год

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В декабре 2011 года после выборов Госдумы в России прошли многотысячные митинги за честные выборы.

Первые акции протеста начались уже на следующий день после выборов Госдумы, а 10 декабря состоялся один из самых многочисленных митингов, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Фото: TASS

Путин не спешил комментировать акции протеста. Впервые он высказался о митингах только через пять дней, во время "прямой линии" 15 декабря.

"Честно вам скажу, неприлично, но тем не менее: я подумал, что это такая пропаганда борьбы со СПИДом, что это контрацептивы такие", - так он прокомментировал символ протеста - белую ленту, и добавил, что некоторые участники митинга, по его мнению, пришли на акцию за деньги.

Гибель подлодки "Курск", 2000 год

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В самом начале своего президентства после катастрофы подлодки "Курск" 12 августа 2000 года Путин не комментировал происходящее в течение четырех дней. Он избрался президентом за полгода до трагедии, а во время случившегося был в отпуске, который прервал только через пять дней. Из-за этого глава государства подвергся большой критике в СМИ.

Фото: AFP

Во время отпуска в Сочи он встретился с журналистами, но сказал лишь, что погодные условия мешают спасательной операции, а моряки делают все возможное для спасения экипажа.

Панамские архивы, 2016 год

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3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал "Панамское досье" - конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах, посвященных офшорным схемам, фигурировали и известные россияне - в том числе друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин и считающиеся близкими к президенту бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

Фото: TASS

Путин отреагировал на скандал через четыре дня: "Вашего покорного слуги там нет, не о чем говорить. Но задание-то есть, надо работать. Что они сделали? Сделали информационный продукт. Нашли моих знакомых и друзей, значит, что-то там поковыряли и слепили".

Фото: MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES

Антикоррупционные митинги, 2017 год

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Публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об активах, связанных с приближенными премьер-министра Дмитрия Медведева, вызвала новый всплеск протестной активности. 26 марта в российских городах прошли массовые акции протеста с требованиями борьбы с коррупцией. Наиболее многолюдный митинг состоялся в Москве - тогда в центре города задержали около 1000 человек.

Владимир Путин впервые прокомментировал эту тему через четыре дня на Арктическом форуме, вспомнив об "арабской весне" и революции на Украине.