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Авиаудар на востоке Сирии: убиты около 30 человек

  • 13.07.2018, 12:15
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Удар был нанесен вблизи от границы с Ираком.

По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиаудара по контролируемому "Исламским государством" району на востоке Сирии близ границы с Ираком.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет Reuters.

Сирийское государственное информационное агентство и другие проправительственные СМИ заявили, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар вблизи города Альбу-Камаль к востоку от реки Евфрат. По их данным, погибли более 30 человек.

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии в поддержку сирийских демократических сил (SDF), альянса повстанцев, в частности курдской YPG.


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