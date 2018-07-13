Авиаудар на востоке Сирии: убиты около 30 человек 13.07.2018, 12:15

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Удар был нанесен вблизи от границы с Ираком.

По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиаудара по контролируемому "Исламским государством" району на востоке Сирии близ границы с Ираком.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет Reuters.

Сирийское государственное информационное агентство и другие проправительственные СМИ заявили, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар вблизи города Альбу-Камаль к востоку от реки Евфрат. По их данным, погибли более 30 человек.

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии в поддержку сирийских демократических сил (SDF), альянса повстанцев, в частности курдской YPG.