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Мэй анонсировала амбициозную торговую сделку с США

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  • 13.07.2018, 17:19
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Фото: Bloomberg

Соглашение было достигнуто во время визита Трампа в Великобританию.

Великобритания и США согласились заключить "амбициозное соглашение о свободной торговле" между странами после выхода Британии из состава Европейского Союза, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Новое время".

"Мы договорились сегодня, что после того как Великобритания выйдет из ЕС, мы заключим амбициозное соглашение о свободной торговле между Великобританией и США", - сказала она, передает CNBC.

Президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с первым государственным визитом. Свой визит в Лондон, по данным The Sun, он начал с критики политики правительства Терезы Мэй по "мягкому" Brexit. Он якобы заявил, что план Мэй по Brexit отрицательно скажется на будущем торговом соглашении Британии и США.

Однако во время встречи с Терезой Мэй Трамп опроверг критику в адрес премьера, назвав сообщения британских СМИ "фейковыми новостями".


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