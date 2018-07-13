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Самые популярные сувениры из Беларуси, которые хочется съесть

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  • 13.07.2018, 20:31
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Что вкусненького можно приобрести в подарок для иностранца.

На днях провожала свою родственницу, приехавшую погостить из Питера, пишет Надежда Суслова для planetabelarus.by. Разумеется, встал вопрос, что ей купить в качестве сувенира, чтобы было красиво, вкусно и приятно, да и на праздничный стол пригодилось.

Собственно, проблем особых не возникло: отечественная торговля вполне удовлетворяет «сувенирные» потребности гостей Беларуси. Сами же жители страны довольно критически оценивают собственные товары, но «заграничные» гости с удовольствием покупают приятные вкусности. Возможно, это и не очень оригинально, но в Питер из Минска уехал такой сувенирный набор.

КЛЮКВА В САХАРЕ

Это лакомство, знакомое нам с детства, наверное, одно из самых полезных, потому что содержит очень и очень витаминную ягоду, всего лишь слегка «одетую» в сахарную пудру. Что называется – ничего лишнего. В результате получается исключительно гармоничное сочетание кислого и сладкого. А красивое какое, праздничное, «снежное»! Несомненно, это очень привлекательный сувенир из Беларуси.

ЗЕФИР

С 1870 года в славном городе Бобруйске производят такое лакомство, как зефир. Вообще на фабрике «Красный пищевик» сегодня чего только не выпускают – и мармелад, и пастилу, и халву, и козинак. Но ассортимент разнообразного зефира насчитывает более 140 видов! Специалисты утверждают, что эту продукцию можно есть даже тем, кто заботится о своей фигуре и сидит на диете. Да и делают ее из натуральных компонентов, положительно влияющих на общее состояние здоровья человека – фруктово-ягодного пюре, яичного белка, сахара. Берем две!

ПЕЧЕНЬЕ

Разнообразные «печеньки» в нашей семье присутствуют всегда. Их любит малышня, да и бабушка с удовольствием пьет чай с этим лакомством. Да, нас можно упрекнуть в излишнем тяготении к сладкому и, действительно, это не очень полезно. Но ничего не поделаешь. А в редакции мы предпочитаем оригинальное «Печенье к полднику», которое делают на фабрике «Слодыч» вручную, добавляя в него сыр. Купленная кем-нибудь из сотрудников коробочка разлетается на раз. А если мы сами так любим печенье, упакованное сегодня в красивые и праздничные коробки, почему бы не порекомендовать его и гостям Беларуси?

КОНФЕТЫ И ШОКОЛАД

Когда у тебя плохое настроение, депрессия или еще что-то подобное, не стоит пить лекарства. Нужно просто прибегнуть к популярному средству – съесть вкусную конфету или шоколадку. Мир сразу покажется более привлекательным – проверено на себе. В Беларуси конфеты и шоколад выпускаются тоннами – на любой вкус. Разнообразие форм и видов просто поражает воображение. Над расширением ассортимента трудятся на главных конфетных фабриках Беларуси – «Коммунарке» и «Спартаке». Любить или не любить отечественные конфеты – личное дело каждого, однако в качестве сувенира они подходят отлично.

ХЛЕБ

В советские времена мы ездили за настоящим черным хлебом в Вильнюс. Считалось, что нужно обязательно привезти из литовской столицы увесистую двухкилограммовую буханку. Затем времена изменились, появились границы, да и в Беларуси тоже научились печь настоящий ржаной хлебушек. Причем, в каждом городе есть свои, особенные сорта, отличающиеся по рецептуре и внешнему виду. Несмотря на то, что история этого продукта насчитывает несколько тысяч лет, рецепты видоизменяются, появляются какие-то новинки с оттенками вкуса. Перечислить все сорта белорусского хлеба не представляется возможным. Но чаще всего в качестве сувенира выступает красиво оформленный и упакованный «Нарочанский», который готовится с добавлением тмина и сухих картофельных хлопьев. Впрочем, могут быть варианты.

САЛО

Ну, конечно, этот вечный спор – нужно ли есть сало или не нужно? Полезно-не полезно. Но, к вашему сведению, из-за исключительно сбалансированного жирно-кислотного состава его «прописывают» даже при диетах. А витаминно-минеральный комплекс даст фору любому продукту, потому что в сале есть набор витаминов (А, С, D, F, Е, группы В) и минералов (медь, цинк, калий, селен, фосфор, натрий, железо, магний, марганец). Благодаря ему укрепляется иммунная система, улучшается питание крови кислородом и ее состав. Сало рекомендовано употреблять при занятиях спортом, постоянных физических нагрузках. Организму оно просто необходимо в период холодов, особенно после перенесенной простуды. Вы не поверите, но в качестве сувенира я возила сало даже в Израиль! Так что никаких сомнений – покупаем этот продукт в качестве съедобного подарка.

КОЛБАСА

Нет, ну конечно, копченая и сыро-вяленая колбаса – это вредно. Но ведь как вкусно! Пусть не обижаются на меня многочисленные колбасные производители, но лучшая колбаса, по моему мнению, делается в Мотоле. Или в деревне, где от «пальцем пханой» колбаски откажется только завзятый вегетарианец. Но если турист уже здесь и сейчас, а до Мотоля как до утренней звезды, то можно приобрести в столичных магазинах что-нибудь колбасно-привлекательное и вручить палочку-другую в качестве сувенира, чтобы нарезка обязательно украсила праздничный стол. Традиция у нас такая!

МЕД

Этот вкусный и полезный продукт собственно исключительно белорусским не является. Мне самой не раз приходилось везти баночку меда в качестве приятного подарка для домашних из самых разных стран мира. И все-таки белорусский мед отличается, и я бы сказала, в лучшую сторону. В нашей стране это лакомство можно приобрети как в магазине, так и на базаре. Кроме того, в городах регулярно устраиваются настоящие медовые праздники и фестивали, где мед можно не только купить, но и попробовать. Поставщиками меда являются и отечественные агроусадьбы, где пасеки – неотъемлемая часть хозяйства. Есть и специальные «медовые» сельские усадьбы. К примеру, увлекательнейшие экскурсии с дегустацией меда и возможностью приобрести этот продукт проводят на усадьбах «Гаенские истоки» и «Мир пчел».

Нет сомнений, что у каждого из вас есть свои предпочтения в выборе сувениров, которые можно привезти из нашей страны. Почему бы, например, не увезти из Беларуси бутылочку «Лидского кваса», «Белорусского бальзама» или даже чипсы «Омега»? Мы предложили свои варианты – а выбор за вами и гостями Беларуси.

А что вкусненького «нашего» посоветуете вы приобрести в подарок?


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