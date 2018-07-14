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Ученые выяснили, что ел человек пять тысяч лет назад

  • 14.07.2018, 15:14
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Диета была не совсем обычной.

Группа ученых под руководством итальянского исследовательского центра Eurac Research провела анализ содержимого желудка 5300-летней мумии человека Эци, в ходе которого установила, что стало его последней пищей, говорится в опубликованном в журнале Current Biology исследовании, пишет ria.ru.

Как сообщается, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.

"У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира", — пишут исследователи. Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.

Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.

Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.


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