В Германии задержали две группы нелегалов с белорусскими визами 15.05.2024, 13:26

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иллюстративное фото

Помог местный житель.

Миграционный кризис на границах Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. В Германии за сутки задержали две группы мигрантов, которые добрались до ЕС через Беларусь, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на немецкую полицию.

Шесть из них задержали вечером 13 мая после звонка местного жителя. Они при себе имели действующие афганские паспорта с белорусскими и российскими визами.

При дальнейшей проверке выяснилось, что один из них показал паспорт своего двоюродного брата, так как его собственный был уничтожен в Беларуси. Ему предъявили обвинение в использовании чужих документов.

Еще шестерых мигрантов — двух граждан Йемена, двух сирийцев, одного гражданина Марокко и одного гражданина Сомали — задержали утром 15 мая возле Плевена. У трех из них были паспорта с российскими визами, у остальных документов не было.

Все 12 мигрантов прибыли в Германию через Россию, Беларусь и Польшу.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года по настоящее время. С начала 2024 года зафиксировано уже 13 367 попыток нелегального проникновения в страны ЕС с белорусской территории.