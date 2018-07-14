Без единого гвоздя: 10 уникальных деревянных храмов Беларуси 3 14.07.2018, 17:20

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Сегодня все они являются памятниками народного зодчества, придающими колорита белорусским местечкам.

Деревянные постройки в сравнении с каменными быстрее разрушаются и легко горят. Поэтому, когда у белорусских магнатов появились средства и возможности возводить долговечные каменные храмы и усадьбы, деревянное зодчество отошло на задний план, но не забылось и не исчезло, пишет planetabelarus.by.

Старых деревянных храмов в Беларуси в разы меньше, чем каменных. Но все же есть церкви, костелы, мечети, которые время пощадило. Сегодня все они являются памятниками народного зодчества, придающими колорита белорусским местечкам. Журналисты собрали 10 деревянных храмов с долгой историей, чтобы на их примерах больше узнать о когда-то столь популярной деревянной архитектуре.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В КОЖАН-ГОРОДКЕ

Фото: planetabelarus.by

Деревянные полесские храмы, как правило, достаточно скромны по размерам, но церковь в Кожан-Городке выделяется среди других величиной и количеством куполов – их пять. Святыню на кургане в местечке построили в 1818 году. Поговаривали, что этот самый курган насыпали военнопленные французы, а песок для холма они носили чуть ли не в шапках.

Свято-Николаевская церковь – классический пример деревянного полесского зодчества. Она появилась в поселке благодаря щедрому шляхтичу с фамилией Щит. А возводили ее несколько мастеров. Все они были неграмотными – под контрактами напротив фамилий оставили крестики. Но это никак не помешало им создать уникальный на сегодня памятник народного зодчества – внушительную по размерам церковь, построенную без единого гвоздя.

В 1867 году прошла первая реставрация храма. К церкви достроили трехъярусную колокольню, что немного нарушило симметрию здания. С тех пор башенки с куполами как будто смотрят в разные стороны и грозятся со временем вовсе упасть.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКИТЫ В ДЕРЕВНЕ ЗДИТОВО

Фото: planetabelarus.by

Внешне Свято-Никитская церковь в Здитово не производит сильного впечатления: небольшая деревянная церквушка, каких не так уж мало в Беларуси. Но знатоки истории оценят постройку, ведь это одно из самых старых деревянных зданий в стране.

Храм возвели на берегу реки Мухавец в далеком 1502 году в традициях западнополесской архитектуры. И пока другие многочисленные деревянные святыни уничтожались войнами, пожарами, временем, церковь в Здитово мирно проживала столетие за столетием. Конечно, здание не раз реконструировалось, и за последние века его облик сильно изменился, но тем не менее сегодня постройка претендует на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь в Здитово когда-то часто посещали представители рода Костюшко, особенно любил сюда заглядывать отец именитого полководца. Сегодня побывать на богослужениях в старой деревянной церкви может каждый, ведь она до сих пор действует.

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В МУЗЕЕ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА В СТРОЧИЦАХ

Фото: planetabelarus.by

Деревянных церквей XVIII столетия и старше в Беларуси осталось не так много. Но одна из наиболее сохранившихся уже стала музейным экспонатом и часто мелькает в белорусских и российских фильмах. Это центральный объект музея под открытым небом в Строчицах – Покровская церковь, которую привезли на музейную территорию под Минск из деревни Логновичи Клецкого района.

Церковь построена в униатский период в XVIII столетии, ее основное украшение – барочная башенка над входом. Церковные иконы были перевезены вместе с храмом, все они хранятся в Покровской церкви уже не меньше 200 лет. В интерьере церкви есть также деревянная скульптура, что достаточно редко встречается в православных святынях.

Церковь в Строчицах интересна еще и своим натуральным цветом. Ведь деревянные храмы для лучшей сохранности красят, причем чаще всего в голубой цвет. А Покровская церковь и сегодня выглядит именно так, как и столетия назад.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ В ТУРОВЕ

Фото: planetabelarus.by

Полесский городок Туров нельзя представить без традиционной для Полесья деревянной церкви, которая к тому же является популярным местом паломничества.

Туровская церковь построена в первое десятилетие XIX века и долгое время служила исключительно для заупокойных служб, ведь она размещена на городском кладбище. Храм построен из трех срубов, в XX веке была проведена его реконструкция, тогда к зданию пристроили колокольню, а в начале 2000-х постройку украсили позолоченные купола.

Сегодня в церкви хранится один из каменных крестов, которые по преданию приплыли в Туров по Днепру и Припяти и защищают от болезней, а также многие древние иконы. Богослужения проходят в церкви ежедневно.

МЕЧЕТЬ В ИВЬЕ

Фото: planetabelarus.by

Ивье называют неофициальной татарской столицей Беларуси, и именно там находится уникальный памятник архитектуры и татарской истории в нашей стране – деревянная мечеть XIX века.

Татары обжились на белорусских землях в XV веке, с тех пор татарская община в Ивьевском районе присутствовала постоянно. Деревянную мечеть, состоявшую из мужской и женской частей, построили в 1882 году при поддержке графини Эльвиры Замойской. В начале XX столетия белорусские татары, эмигрировавшие в США, прислали на нужды мечети 500 долларов, тогда были достроены галерея и минарет.

Мечеть в Ивье была одной из немногих в Беларуси, уцелевших во время Второй мировой войны. И более того, она оставалась действующей в советский период. Мечеть в Ивье работает до сих пор.

КОСТЕЛ НАИСВЯТЕЙШЕЙ ДЕВЫ МАРИИ В ДЕРЕВНЕ ХОХЛОВО

Фото: planetabelarus.by

Деревянный костел с элементами стиля барокко был построен в Хохлово в 1738 году. До этого в деревне несколько лет жил и преподавал в протестантском соборе Сымон Будный. Вполне возможно, что протестантский храм стоял как раз на той горе, где позже возвели современный костел.

В XVIII веке среди прихожан этого храма числилось больше 1000 человек. Неудивительно, что костел достаточно большой по размеру. В середине XIX века прошла серьезная реставрация святыни, тогда постройка приобрела черты классицизма, и к ее входу было пристроено крыльцо с четырьмя колоннами, которые сегодня так обращают на себя внимание.

После восстания 1863 года, храм был передан православным и вновь стал католическим лишь после 1921-го. Какое-то время в святыни размещался склад. Костел снова открылся для прихожан после реставрации в 1990-х.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ДОБРОСЛАВКЕ

Фото: planetabelarus.by

Деревянную церковь в Доброславке Пинского района называют самым узким храмом Беларуси. Она была построена в 1758 году из основного сруба и 5-гранной апсиды. Ширина центральной части церкви чуть больше 6 метров, а притвора и апсиды и того меньше. Трехъярусную колокольню пристроили к храму позже, в XIX веке.

Здание было отреставрировано в 1990-х годах. Сегодня постройка по ширине больше напоминает часовню, но тем не менее является полноценным и действующим храмом.

КОСТЕЛ СВЯТОГО ЮРИЯ В ДЕРЕВНЕ ПОЛОНЕЧКА

Фото: planetabelarus.by

Деревня Полонечка Барановичского района когда-то принадлежала Радзивиллам. И если их усадебный дом сегодня уже не производит должного впечатления, то построенный ими же костел до сих пор красив и наряден.

Костел Святого Юрия появился в Полонечке в 1899 году. В архитектуре двубашенной постройки смешались разные стили, но больше всего просматривается неоготика: стрельчатые окна, геометрические накладные детали. Над проектом трудился варшавский архитектор Войцеховский. Еще до завершения строительства из Вильни прибыл специально изготовленный для полонечского костела орган. Отдельное внимание стоит уделить костельному интерьеру, ведь алтарь, также деревянный, является образцом народного искусства. Там, кстати, расположены две мемориальные доски в память о Радзивиллах.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ БЛОНЬ

Фото: planetabelarus.by

Деревня Блонь Пуховичского района обязательно придется по вкусу любителям деревянной архитектуры. Ведь там сохранились одноэтажная деревянная усадьба Бонч-Осмоловских и Троицкая церковь, выстроенная из дерева в стиле классицизма в 1826 году.

Выкрашенное в яркий фисташковый цвет здание по форме многим напоминает ковчег. И интересная деталь: если обычно вход в церквях расположен с запада на восток, то в этом случае – с севера на юг, но почему архитекторы так повернули храм, неизвестно.

МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ РУБЕЛЬ

Фото: planetabelarus.by

Деревня Рубель Столинского района также может похвастаться традиционным полесским храмом. Михайловская церковь появилась в поселке на берегу реки Горынь в 1796 году. Трехсрубный храм венчают несколько невысоких башен, вокруг здания достроены притворы. За счет такой композиции с высоты здание напоминает крест.